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Трагические последствия войны в Херсонской области: гибель ребенка и ранение гражданских

В результате российских обстрелов Херсонщины ранены четыре человека

сегодня, 10:43
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Амбарцумян Анна

За прошедшие сутки российские войска продолжали обстреливать деоккупированные районы правобережной части Херсонской области, используя артиллерию, минометы, авиацию и беспилотники. Под обстрелы попали Херсон, Антоновка, Садовое, Александровка, Приднепровское, Берислав, Новоалександровка, Украинка, Шевченковка и Змиевка. Повреждены семь частных домов, пять автомобилей, здание культуры и складское помещение. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Трагические последствия войны в Херсонской области: гибель ребенка и ранение гражданских

Обстрел Херсонской области. ФОТО: Нацполиция

Наиболее значительные разрушения произошли в селе Шевченковка, где мощные взрывы разрушили дом культуры и четыре частных дома. Ранения получили два пожилых человека — 70-летний мужчина и 72-летняя женщина, пострадавшие от взрывной волны.

Оккупанты нанесли удары по складам в Украинке, где хранились сено и зерно, а в результате атак дронов в Херсоне повреждены несколько частных домов и автомобилей. В пригороде Херсона ранение получил 58-летний мужчина, обстрелянный из беспилотника.

Трагические последствия войны в Херсонской области: гибель ребенка и ранение гражданских - фото 2
Трагические последствия войны в Херсонской области: гибель ребенка и ранение гражданских - фото 3
Трагические последствия войны в Херсонской области: гибель ребенка и ранение гражданских - фото 4
Трагические последствия войны в Херсонской области: гибель ребенка и ранение гражданских - фото 5
Трагические последствия войны в Херсонской области: гибель ребенка и ранение гражданских - фото 6
Трагические последствия войны в Херсонской области: гибель ребенка и ранение гражданских - фото 7
Трагические последствия войны в Херсонской области: гибель ребенка и ранение гражданских - фото 8

Кроме того, трагедия произошла в Посаде-Покровском, где 14-летний парень погиб в результате детонации боеприпаса. Подросток собирал металлические предметы в зоне боевых действий и принес их домой, где произошел взрыв.

Полиция призывает население соблюдать осторожность и предупреждать детей от посещения мест, где проводились боевые действия, и не брать в руки подозрительные предметы. При обнаружении таких находок нужно немедленно звонить по номерам "101" или "102".

Напомним, оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление российских оккупационных войск. Стало известно, где кафиры готовят штурм – детали в материале .



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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/na-khersonshchyni-cherez-detonatsiiu-vybukhivky-zahynula-dytyna-v-rezultati-rosiiskykh-obstriliv-poraneno-chotyry-liudyny-politsiia-fiksuie-naslidky
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