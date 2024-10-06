Трагедия в Сумской области: российские оккупанты атаковали гражданский автобус

Жители Сумщины снова пострадали от рук российских оккупантов, которые атаковали гражданский автобус в Речковской общине. В результате этого нападения ранения получили трое мирных жителей.

В Сумской области оккупанты сбросили взрывчатку на автобус

По данным Сумской ОВА, инцидент произошел, когда автобус по маршруту Сумы-Реки следовал своей привычной трассой. Вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство прямо на автобус, в результате чего взрыв не только ранил людей, но и серьезно повредил транспортное средство.

Среди пострадавших – 65-летний мужчина и две женщины в возрасте 54 и 63 года. Они получили ранения разной степени тяжести и находятся под контролем. Очевидцы происшествия отмечают скорую реакцию экстренных служб, оперативно прибывших на место событий и оказавших первую помощь пострадавшим.

В Сумской областной военной администрации отметили, что такие атаки свидетельствуют о целенаправленных действиях российских войск против мирного населения и призвали жителей региона соблюдать сигналы воздушной тревоги и по возможности избегать перемещений в опасные периоды.

Сумская окружная прокуратура уже открыла досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Производство рассматривается по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за использование методов ведения войны, запрещенных международным правом.

Напомним, что российская армия вновь совершила масштабный обстрел Херсонской области, в результате которого один человек погиб, а 11 получили ранения. Полиция продолжает фиксировать последствия ушибов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.