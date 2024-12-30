Тотальная конфискация на оккупированной территории: что забирают у украинцев

Новая волна конфискации имущества прошла на временно оккупированной территории. В Центре национального сопротивления рассказали, что оккупанты забирают гражданские автомобили на "потребности СВО".

Фото Центра национального сопротивления

"На временно оккупированных территориях россияне провели очередную волну конфискации автомобилей у гражданского населения", — говорится в сообщении.

Автотранспорт официально конфискуют у правонарушителей. Объясняют, что на "потребности СВО".

"Однако враг действительно ищет основания для конфискации, ведь дорожная инспекция имеет план, который пытается выполнить", — объясняют в Центре национального сопротивления.

Зафиксированы случаи, когда авто конфисковали за незначительную задолженность по неуплате штрафа. В дальнейшем авто передаются оккупационным подразделениям, которые используют угнанные автомобили при штурмах украинских позиций.

Напомним, в РФ готовятся ко Дню победы 9 мая. В рамках этого мероприятия, как писал портал "Комментарии", планируют провести акции, направленные на смену имиджу России на международной арене.

В Центре национального сопротивления отмечали, что враг планирует пропагандистскую акцию на годовщину Ялтинской конференции Отмечается, что в честь 80-летия завершения Второй мировой войны Кремль планирует снова разыгрывать тему "борца с нацизмом". При этом страна-агрессор будет спекулировать на исторических вопросах для оправдания своих агрессии.

Отмечают, что в феврале россияне планируют провести телемост в честь годовщины конференции в Ялте. Телемост должен состояться между студиями и Симферополем и студиями в Великобритании, Франции и США.



