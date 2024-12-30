logo

BTC/USD

92645.33

ETH/USD

3356.39

LTC/USD

99.31

USD/UAH

42.40

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Тотальная конфискация на оккупированной территории: что забирают у украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Тотальная конфискация на оккупированной территории: что забирают у украинцев

Что оккупанты забирают у украинцев на захваченных территориях

30 декабря 2024, 18:26
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Новая волна конфискации имущества прошла на временно оккупированной территории. В Центре национального сопротивления рассказали, что оккупанты забирают гражданские автомобили на "потребности СВО".

Тотальная конфискация на оккупированной территории: что забирают у украинцев

Фото Центра национального сопротивления

"На временно оккупированных территориях россияне провели очередную волну конфискации автомобилей у гражданского населения", — говорится в сообщении.

Автотранспорт официально конфискуют у правонарушителей. Объясняют, что на "потребности СВО".

"Однако враг действительно ищет основания для конфискации, ведь дорожная инспекция имеет план, который пытается выполнить", — объясняют в Центре национального сопротивления.

Зафиксированы случаи, когда авто конфисковали за незначительную задолженность по неуплате штрафа. В дальнейшем авто передаются оккупационным подразделениям, которые используют угнанные автомобили при штурмах украинских позиций.

Напомним, в РФ готовятся ко Дню победы 9 мая. В рамках этого мероприятия, как писал портал "Комментарии", планируют провести акции, направленные на смену имиджу России на международной арене.

В Центре национального сопротивления отмечали, что враг планирует пропагандистскую акцию на годовщину Ялтинской конференции Отмечается, что в честь 80-летия завершения Второй мировой войны Кремль планирует снова разыгрывать тему "борца с нацизмом". При этом страна-агрессор будет спекулировать на исторических вопросах для оправдания своих агрессии.

Отмечают, что в феврале россияне планируют провести телемост в честь годовщины конференции в Ялте. Телемост должен состояться между студиями и Симферополем и студиями в Великобритании, Франции и США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/na-tot-projshla-nova-hvylya-konfiskatsiyi-tsyvilnyh-avto-na-potreby-svo/
Теги:

Новости

Все новости