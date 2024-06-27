logo

BTC/USD

61436.69

ETH/USD

3440.87

LTC/USD

72.78

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Торецк только первая цель: стало известно, что задумал враг
commentss НОВОСТИ Все новости

Торецк только первая цель: стало известно, что задумал враг

Оккупанты хотят захватить Торецк, потому что для них это критически важно, заявил в эфире Freedom военный эксперт Сергей Грабский

27 июня 2024, 20:55
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

В настоящее время наиболее напряженная ситуация на фронте наблюдается в районе Торецкая, где российские оккупанты пытаются захватить город, несмотря на значительные потери, отметил военный эксперт и участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский.

Торецк только первая цель: стало известно, что задумал враг

Торецк

По его словам, в течение нескольких месяцев после отступления украинских войск из Авдеевки враг активно атакует в направлении Покровска. Однако основной целью является не сам Покровск, а выход на трассу, соединяющую его с Константиновкой, Часовым Яром также является частью этого плана. Теперь главным объектом является Торецк, подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что противник использует классическую схему фланговых ударов в направлении Александровки и Воздвиженки, одновременно совершая фронтальные атаки на Торецк, чтобы предотвратить отступление украинских войск.

Грабский подчеркнул, что схема состоит в прорыве фланговыми ударами и сковывании фронтальными атаками, чтобы оцепить и уничтожить войска противника. При этом он добавил, что подобные действия уже наблюдались в Авдеевке и Часовом Яре.

Эксперт утверждает, что для окупантов чрезвычайно важно захватить Торецк, поскольку это направление является самой горячей точкой на карте российско-украинской войны. Враг сосредоточил там максимум усилий, однако, несмотря на численное преимущество, не может добиться успеха.

Грабский напомнил, что российское командование обещало захватить Часов Яр до 9 мая, но город до сих пор под контролем украинских сил. Наши защитники смогли выбить врага с ранее занятых позиций. На Покровском направлении украинская армия также оказывает организованное сопротивление, не допуская прорыва, подчеркнул военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о шокирующих подробностях прорыва оккупантов на Торецком направлении.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://uatv.ua/uk/dlya-rosijskyh-okupantiv-krytychno-vazhlyvo-zajnyaty-toretsk-grabskyj-rozpoviv-pro-najgaryachishu-tochku-frontu/
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости