Торецк только первая цель: стало известно, что задумал враг

В настоящее время наиболее напряженная ситуация на фронте наблюдается в районе Торецкая, где российские оккупанты пытаются захватить город, несмотря на значительные потери, отметил военный эксперт и участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский.

Торецк

По его словам, в течение нескольких месяцев после отступления украинских войск из Авдеевки враг активно атакует в направлении Покровска. Однако основной целью является не сам Покровск, а выход на трассу, соединяющую его с Константиновкой, Часовым Яром также является частью этого плана. Теперь главным объектом является Торецк, подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что противник использует классическую схему фланговых ударов в направлении Александровки и Воздвиженки, одновременно совершая фронтальные атаки на Торецк, чтобы предотвратить отступление украинских войск.

Грабский подчеркнул, что схема состоит в прорыве фланговыми ударами и сковывании фронтальными атаками, чтобы оцепить и уничтожить войска противника. При этом он добавил, что подобные действия уже наблюдались в Авдеевке и Часовом Яре.

Эксперт утверждает, что для окупантов чрезвычайно важно захватить Торецк, поскольку это направление является самой горячей точкой на карте российско-украинской войны. Враг сосредоточил там максимум усилий, однако, несмотря на численное преимущество, не может добиться успеха.

Грабский напомнил, что российское командование обещало захватить Часов Яр до 9 мая, но город до сих пор под контролем украинских сил. Наши защитники смогли выбить врага с ранее занятых позиций. На Покровском направлении украинская армия также оказывает организованное сопротивление, не допуская прорыва, подчеркнул военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о шокирующих подробностях прорыва оккупантов на Торецком направлении.



