Торецк находится в частичном окружении: что должно сделать военное командование

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что оккупанты, атакуя позиции Сил обороны, намерены организовать наступление на Торецк. По его словам, россияне пытаются через Горловку выйти на трассу, ведущую в город.

Торецк

По его словам, Торецк, как и Времен Яр, расположен на господствующей высоте, что дает военное преимущество. Именно поэтому российские захватчики стремятся продвинуться в этот город, чтобы получить стратегические преимущества.

При этом Свитан утверждает, что сейчас Торецк частично оцеплен.

"Торецк в пол окружены. С севера российские войска пытаются прорваться в районе Клещиевки и Андреевки, а с юга и юго-запада в районе Очеретино пытаются выйти к трассе на Константиновку. Может возникнуть серьезная проблема у Торецкого гарнизона, если россияне пройдут с севера и запада", — заявил Свитан.

Эксперт предположил, что это направление придется либо усиливать, либо выравнивать линию фронта в районе Временного Яра, Андреевки или Клещиевки. По его мнению, ВСУ могут прибегнуть к одному из этих маневров, чтобы воспрепятствовать наступлению на Торецк.

Для этого, говорит Свитан, необходимо достаточное количество сил и средств. В ближайшее время станет ясно, какое решение примет наше военное командование. Пока для Торецкая нет значительной угрозы прорыва, но она может возникнуть, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что на прошлой неделе нардеп Марьяна Безугла сообщила о том, что ВСУ потеряли позиции под Торецком. Впоследствии эту информацию подтвердил и народный депутат Роман Костенко.





