ТОП-3 вещи, которые украинская армия должна перенять от российской, чтобы выиграть войну

Как отметил Виктор Андрусив, российская армия с момента полномасштабного вторжения в Украину, к сожалению, изменилась. По его словам, это уже не те бомжи, которые во время вторжения искали себе нормальную обувь. А все потому, говорит военный, что враг учится и перенимает опыт ВСУ.

Война в Украине

В частности, говорит Андрусив, противник научился экипироваться по стандартам, которые действуют в Украине. В армии врага тоже ввели "мультик", трекинговую обувь или, например, турникеты. Также противник научился воевать дронами.

В то же время, подчеркивает военный, украинцы же ничего особенного за время войны не научились, хотя есть вещи, которые можно было бы перенять у врага, чтобы стать сильнее.

Во-первых, говорит Андрусив, у врага необходимо учиться строительству фортификационных сооружений. По его словам, в этом вопросе противник, к сожалению, показывает мастер-класс. Россияне возводят оборонительные рубежи очень быстро и отменно. И это дает им возможность закрепиться на захваченных территориях и продвигаться дальше.

Во-вторых, отмечает военный, Украине необходимо перенимать опыт создания частных военных компаний, тем более что мир уже давно переходит на такой формат. По его словам, именно такие компании более гибкие и свободны, чем кадровые вооруженные силы.

В третьих, Украине необходимо использовать опыт России с мобилизацией заключенных. По его словам, возможно, не нужно привлекать на фронт насильников и убийц, однако собрать несколько тысяч осужденных вполне реально, тем более что на фронте катастрофически не хватает людей, а вопрос мобилизации буксует.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что министр юстиции Денис Малюска считает, что украинцы, получившие приговор суда , могут быть мобилизованными . По его словам, на фронт можно отправить, например, коррупционеров или участников ДТП.