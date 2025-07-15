Предоставление Украине мощного американского наступательного вооружения может стать фактором, который заставит президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров. Об этом заявил адмирал в отставке и бывший главнокомандующий объединенными силами НАТО Джеймс Ставридис в интервью изданию The Hill.

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Ставридис выразил надежду, что предстоящее соглашение между США и НАТО по поставкам вооружения Украине "выйдет за пределы исключительно оборонительных систем, таких как ПВО Patriot, в которых украинская армия очень нуждается".

"Я хотел бы, чтобы Соединенные Штаты предоставили больше ракет Harpoon для ударов по Черноморскому флоту, больше HIMARS — ракетных систем залпового огня, которые способны поражать глубокие российские позиции, больше наступательных киберсредств и, возможно, еще несколько истребителей F-16. Все это — мощное наступательное оружие. переговоры, к чему мы все стремимся", – подчеркнул адмирал.

Следует отметить, что президент США Дональд Трамп ранее сообщил о включении в пакеты военной помощи батарей противоракетной обороны Patriot. Однако детали других систем вооружения, которые могут быть предоставлены, и их приоритеты остаются неизвестными.

Как сообщает издание Axios, после короткой паузы США готовят расширенный пакет военной помощи Украине, который будет включать в себя современное вооружение и технику. По данным источников, новый пакет, вероятно, будет содержать наступательное оружие, в том числе ракеты большой дальности.

Кроме того, Трамп заявил о заключении нового соглашения на поставку американского оружия странам НАТО и Украине. Он также подчеркнул, что США не получат прямые платежи за эти поставки.

Как уже писали "Комментарии", в действиях Дональда Трампа не видно никаких признаков поддержки Украины – наоборот, администрация США начала снимать санкции с российских организаций. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" заявил политолог и международный эксперт Максим Несвитайлов.