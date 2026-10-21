Только после этого у Путина исчезнет желание воевать: эксперт ошарашил категорическим ультиматумом

Усиление экономического давления на Россию и сокращение ее возможностей финансировать войну могут повлиять на решение Кремля по продолжению боевых действий. Такое мнение высказал политический обозреватель Виталий Портников, комментируя перспективы завершения российско-украинской войны.

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По его оценке, дипломатические усилия сами по себе не гарантируют изменения российской позиции. Портников считает, что для заслуги результата нужно учесть экономические ресурсы РФ, в том числе доходы от экспорта энергоносителей и возможность финансировать создание вооружения.

Обозреватель подчеркнул, что Россия может продолжать войну до тех пор, пока имеет достаточно ресурсов для поддержки армии и военно-промышленного комплекса. Поэтому, по его мнению, важным фактором является не только дипломатическое давление, но реальное ограничение экономических возможностей Москвы.

"Если мы хотим, чтобы это закончилось раньше, у нас есть только один единственный инструмент влияния на ситуацию следующих лет войны. Уничтожение российского энергетического и экономического потенциала", — заявил Портников.

Он также указал на зависимость российского бюджета от возможности продавать нефть и другие энергоносители. По оценке обозревателя, ограничение экспорта и повреждение инфраструктуры могут создавать для РФ дополнительные экономические трудности.

Никто никогда еще не воевал без денег. Если Россия останется без денег, если она не сможет продавать нефть, если она не сможет производить оружие, у президента Российской Федерации может появиться желание это приостановить раньше, не дожидаясь каких-либо американских выборов", — подчеркнул он.

Портал "Комментарии" уже писал, что возможное энергетическое перемирие между Украиной и Россией может стать инструментом политического давления, если стороны не будут иметь четких механизмов контроля за его соблюдением. Такую оценку высказал политический обозреватель Виталий Портников, анализируя переговоры с участием США.