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Лише після цього у Путіна зникне бажання воювати: експерт ошелешив категоричним ультиматумом

Віталій Портников назвав головний інструмент тиску на Москву та пояснив, чому доходи від продажу енергоносіїв мають вирішальне значення

21 жовтня 2026, 12:10
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Клименко Елена

Посилення економічного тиску на Росію та скорочення її можливостей фінансувати війну можуть вплинути на рішення Кремля щодо продовження бойових дій. Таку думку висловив політичний оглядач Віталій Портников, коментуючи перспективи завершення російсько-української війни.

Лише після цього у Путіна зникне бажання воювати: експерт ошелешив категоричним ультиматумом

Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, дипломатичні зусилля самі по собі не гарантують зміни російської позиції. Портников вважає, що для досягнення результату необхідно враховувати економічні ресурси РФ, зокрема доходи від експорту енергоносіїв і можливість фінансувати виробництво озброєння.

Оглядач наголосив, що Росія може продовжувати війну доти, доки має достатньо ресурсів для підтримки армії та військово-промислового комплексу. Тому, на його думку, важливим чинником є не лише дипломатичний тиск, а й реальне обмеження економічних можливостей Москви. 

"Якщо ми хочемо, щоб це закінчилося раніше, ми маємо тільки один єдиний інструмент впливу на ситуацію наступних років війни. Знищення російського енергетичного й економічного потенціалу", — заявив Портников. 

Він також звернув увагу на залежність російського бюджету від можливості продавати нафту та інші енергоносії. За оцінкою оглядача, обмеження експорту та пошкодження інфраструктури можуть створювати для РФ додаткові економічні труднощі.

"Ніхто ніколи ще не воював без грошей. Якщо Росія залишиться без грошей, якщо вона не зможе продавати нафту, якщо вона не зможе виробляти зброю, у президента Російської Федерації може з’явитися бажання це призупинити раніше, не чекаючи якихось американських виборів", — наголосив він. 

Портал "Коментарі" вже писав, що можливе енергетичне перемир’я між Україною та Росією може стати інструментом політичного тиску, якщо сторони не матимуть чітких механізмів контролю за його дотриманням. Таку оцінку висловив політичний оглядач Віталій Портников, аналізуючи переговори за участю США.



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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=dpe_E6VR0pE&t=4s
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