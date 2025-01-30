Только одно условие может заставить Путина пойти на уступки в войне: в США раскрыли детали

Теория победы российского диктатора Владимира Путина основывается на предположении, что Запад все же откажется от Украины. Однако постоянная западная военная помощь Киеву может заставить его пойти на уступки. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Аналитики подчеркнули, что речь идет именно о регулярной помощи.

"Только непоколебимая поддержка Запада и постоянные поставки западной военной помощи Киеву могут заставить Путина отказаться от своей территории и принять необходимость пойти на уступки, необходимые для любого разрешения конфликта, приемлемого для США, Европы и Украины", — говорится в отчете.

В то же время, в ISW продолжают считать, что только Соединенные Штаты могут предоставить Украине некоторое критически важные вооружения и военную технику в масштабах, и с такой скоростью и регулярностью, которые необходимы для защиты нашей страны от России.

В отчете также сказано, что недавно западные официальные лица предложили, чтобы европейские государства все больше помоги в финансировании военной помощи США Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — заявления российского диктатора Владимира Путина о нелегитимности украинского правительства и возможного будущего мирного соглашения могут стать инструментом для оправдания нарушения любых договоренностей с Украиной. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW).

"Путин указал, что не будет рассматривать мирные соглашения как обязательные для выполнения, пока действует указ президента Владимира Зеленского от 2022 года о запрете переговоров с ним. Однако, даже если украинская сторона согласится отменить этот указ, Путин, вероятно, найдет новые основания для нарушения договоренностей", – говорится в отчете ISW.



