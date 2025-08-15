Только это решение мгновенно лишит Путина возможности финансировать войну: о чем идет речь

Китай – главный бенефициар войны, и именно он может остановить способность России ее финансировать. Такое мнение высказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телеканала "Эспрессо".

Фото: 24 Канал

По словам экономиста, как российское правительство, так и Центробанк РФ закладывали в нынешний бюджет предположение, что активная фаза войны завершится осенью. Это отразилось в планировании расходов: объемы военного финансирования в 2025 году уменьшены по сравнению с 2024-м.

"В российском бюджете предусмотрено сокращение расходов на войну. Они закладывали, что она скоро завершится. Но нынешнее состояние финансирования выглядит крайне напряженным", — подчеркнул Пендзин.

В то же время, по его словам, Путин готов жертвовать внутренними приоритетами для продолжения войны: "Он сокращает социальные программы, уменьшает финансирование национальных инициатив, чтобы удержать армию."

Особенно критичной, по мнению эксперта, станет ситуация уже в 2026 году. Найти ресурсы для продолжения военных действий будет все сложнее.

Самое главное, отмечает Пендзин, решение о дальнейшем существовании войны не будет приниматься исключительно в Кремле.

"Я убежден, что ключевые договоренности должны состояться между США и Китаем. Именно Пекин, являясь фактическим выгодоприобретателем войны, способен надавить на Россию экономически", — заявил эксперт.

Он добавил, что только политическая воля Китая может загнать российскую экономику в тупик, где продолжать агрессию станет невозможно. Пока Пекин поддерживает Кремль, даже пассивно, война будет продолжаться.

Как писали "Комментарии", политолог Виктор Небоженко прокомментировал резонансную встречу Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, назвав ее не попыткой прекратить войну в Украине, а очередным маневром Трампа, направленным на отрыв России от Китая.