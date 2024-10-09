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"Только чудо может спасти": генерал предсказывает катастрофу на фронте

На линии фронта ситуация становится критической

сегодня, 00:16
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Марьян Ощановский

Если власти как можно быстрее не примут кардинальных решений, ситуация на линии боевого столкновения может стать катастрофической для Украины, заявил бывший заместитель секретаря СНБО генерал Сергей Кривонос.

"Только чудо может спасти": генерал предсказывает катастрофу на фронте

Ситуация на фронте ухудшается. Фото из открытых источников

"Нам нужно понять, что только чудо может спасти на данном этапе Украину, если мы не сделаем реальные выводы из ситуации и не изменим отношение к тому, что у нас есть в стране", — подчеркнул Сергей Кривонос.

По словам генерала, в ВСУ ужасная кадровая политика, которая приводит к большим потерям личного состава.

"То, что власть говорит одно, а на фронте совсем другое – это уже не первый день и не первый месяц. Но сейчас ситуация дошла до того, что вскоре будет очень сложно воевать, потому что пехота, как сказали сами пехотинцы, начинает вымирать как род войск, потому что некому воевать и нечем воевать", — заявил он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году в рядах Сил обороны Украины существенно возросло количество случаев дезертирства и самовольного ухода из воинской части. Согласно данным Офиса генпрокурора, за первые восемь месяцев 2024 года открыто 29 984 производства за самовольное оставление части украинскими военными, тогда как в 2022 году таких случаев было 6 641, а в 2023 году — 17 658.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что план победы Украины, с которым президент Владимир Зеленский ездил в США, сейчас совершенствуют и представляют западным партнерам. "Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна каждому в нашей стране", — заявил Владимир Зеленский.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=b6APes8i1A4
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