Тодоренко хочет покинуть Россию, однако боится насилия со стороны мужчины и свекра, - блоггер

Такую информацию Беспалов, якобы, анонимно получил от подписчика, который тесно общается с отцом мужа певицы — Михаилом Топаловым, родом из Харькова.



Регина Тодоренко не покидает Россию, потому что испытывает агрессию со стороны российских родственниковв

Инсайдер также рассказал блоггеру, что Тодоренко зависим от своего мужа Влада Топалова, как финансово, так и морально. Она постоянно находится под его давлением. Сама же Регина уже не прочь покинуть Россию, однако телеведущая живет в "страхе" перед семьей.

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"Во-первых, Топаловы ее жестко бьют морально. Во-вторых, иногда колотят... Регина раздупилась только сейчас. Единственный выход у нее – забирать детей и тайно покинуть страну. Но, как мне говорит подруга Регины, она боится отца Власть. Слишком большие связи, и ее получат отовсюду", – резюмирует Беспалов.

Но уехать из России навсегда, Регина не сможет, ведь ей мешает и желание жить "с комфортом". Ведь в Украине ее таланты больше "не оценят".

"Она пытается закрепиться на РосТВ в надежде получить финансирование Кремля, отрабатывая методичку пропаганды", — добавил блогер.

Одесситка – Регина Тодоренко, уже год умалчивает войну в Украине. Как отметила Тодоренко ранее, она не высказывается о зверствах окупантов и действиях страны-агрессорки, из-за того, что не хочет конфликта с мужем Топаловым. Достучаться до украинской телеведущей пытались и родители. Регина ответила на их просьбу в своей песне "Он за мной", в которой призналась в любви мужчине и встала на его сторону.

Как писали "Комментарии", певица из Украины, предавшая родину, сбежала от мужчины. Седокова внезапно решила улететь от своего избранника.

