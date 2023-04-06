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Тодоренко хочет покинуть Россию, однако боится насилия со стороны мужчины и свекра, - блоггер

сегодня, 17:00
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Автор:

Белоокая Ира

Такую информацию Беспалов, якобы, анонимно получил от подписчика, который тесно общается с отцом мужа певицы — Михаилом Топаловым, родом из Харькова.

Тодоренко хочет покинуть Россию, однако боится насилия со стороны мужчины и свекра, - блоггер

Регина Тодоренко не покидает Россию, потому что испытывает агрессию со стороны российских родственниковв

Инсайдер также рассказал блоггеру, что Тодоренко зависим от своего мужа Влада Топалова, как финансово, так и морально. Она постоянно находится под его давлением. Сама же Регина уже не прочь покинуть Россию, однако телеведущая живет в "страхе" перед семьей.


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"Во-первых, Топаловы ее жестко бьют морально. Во-вторых, иногда колотят... Регина раздупилась только сейчас. Единственный выход у нее – забирать детей и тайно покинуть страну. Но, как мне говорит подруга Регины, она боится отца Власть. Слишком большие связи, и ее получат отовсюду", – резюмирует Беспалов.

Но уехать из России навсегда, Регина не сможет, ведь ей мешает и желание жить "с комфортом". Ведь в Украине ее таланты больше "не оценят".

"Она пытается закрепиться на РосТВ в надежде получить финансирование Кремля, отрабатывая методичку пропаганды", — добавил блогер.

Одесситка – Регина Тодоренко, уже год умалчивает войну в Украине. Как отметила Тодоренко ранее, она не высказывается о зверствах окупантов и действиях страны-агрессорки, из-за того, что не хочет конфликта с мужем Топаловым. Достучаться до украинской телеведущей пытались и родители. Регина ответила на их просьбу в своей песне "Он за мной", в которой призналась в любви мужчине и встала на его сторону.

Как писали "Комментарии", певица из Украины, предавшая родину, сбежала от мужчины. Седокова внезапно решила улететь от своего избранника.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LR3PLFR8PiE
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