Тимоти Снайдер о будущем Украины после войны

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Slava Kot
Американский специалист по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер считает, что Украина нужна для Европы и после окончания войны станет лучшей страной, чем в 2021 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Снайдера для Espreso.TV.
Тимоти Снайдер. Фото из открытых источников
Американский историк, писатель и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер поделился своим мнением о том, какое может быть будущее Украины после победы. По мнению специалиста, Украина уже имеет несколько преимуществ, которые ей следует сохранить после войны, в частности это гражданское общество и горизонтальное сотрудничество. Это способ граждан поверить в то, что они способны что-либо изменить.
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Главным приоритетом после победы должно стать восстановление Украины. Снайдер указывает, что здесь главной проблемой могут стать западные деньги, попадающие в один человек. Поэтому Западу следует предоставить эти средства соответствующим неправительственным организациям, а не правительству.
Кроме восстановления Снайдер указывает и на важность исторического и культурного значения Украины для Европы, и Европы для Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что международные резервы Украины достигли 11-летнего рекорда.
Также "Комментарии" писали, что рекордное количество россиян сдается в плен и отдает свою технику.
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