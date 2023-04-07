Тимоти Снайдер о будущем Украины после войны

Американский специалист по истории Восточной Европы Тимоти Снайдер считает, что Украина нужна для Европы и после окончания войны станет лучшей страной, чем в 2021 году. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Снайдера для Espreso.TV.

Тимоти Снайдер. Фото из открытых источников

Американский историк, писатель и профессор Йельского университета Тимоти Снайдер поделился своим мнением о том, какое может быть будущее Украины после победы. По мнению специалиста, Украина уже имеет несколько преимуществ, которые ей следует сохранить после войны, в частности это гражданское общество и горизонтальное сотрудничество. Это способ граждан поверить в то, что они способны что-либо изменить.

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"Для свободной страны очень важно, чтобы люди верили, что они могут вводить изменения, что они не беспомощны, что они не параноики и не верят в теории заговора. Они могут сами действовать", – говорит Снайдер.

Главным приоритетом после победы должно стать восстановление Украины. Снайдер указывает, что здесь главной проблемой могут стать западные деньги, попадающие в один человек. Поэтому Западу следует предоставить эти средства соответствующим неправительственным организациям, а не правительству.

"Дело не в личностях, а в структуре. Если нам удастся это сделать, я уже вижу и представляю Украину, которая будет лучше Украины 2021 года, с лучшим общественным транспортом, лучшими городскими площадями, лучшим Харьковом, с современными городами и прекрасными дорогами . Всего этого можно достичь, если правильно провести реконструкцию", — считает Снайдер.

Кроме восстановления Снайдер указывает и на важность исторического и культурного значения Украины для Европы, и Европы для Украины.

"Я имею в виду выход из-под влияния Российской империи — это возможность стать Украиной, но также быть со всеми другими странами. А Европе вы нужны, потому что им нужен проект. Им нужен успех, который они могут назвать своим успехом, и этим успехом должна быть послевоенная Украина", — утверждает Тимоти Снайдер.

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