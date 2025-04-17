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Тихо, без выстрелов: как Россия захватывает Мариуполь во второй раз

В Мариуполе, который находится под оккупацией уже три года, российские власти продолжают массовый захват жилья украинских граждан

сегодня, 17:05
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Ткачова Марія

В городе запущена масштабная кампания по конфискации тысяч квартир, хозяева которых были вынуждены покинуть город или погибли во время осады. Согласно анализу городских документов, обнародованных с июля 2024 года, по меньшей мере 5700 объектов жилья подлежат захвату — большинство из них имеют законных владельцев, бежавших от войны.

Тихо, без выстрелов: как Россия захватывает Мариуполь во второй раз

Иллюстративное фото Путина — bbc.co.uk

Украинцам, которые хотят сохранить свое имущество, придется пройти унизительные проверки безопасности, получить российские документы и подвергать себя опасности, возвращаясь через территорию страны-агрессора. В то же время, "российская администрация" использует термин "бесхозное имущество" для описания квартир, владельцы которых не перерегистрировали жилье по законам РФ.

После внесения дома в один из конфискационных списков — а таких два, на 2200 и 3550 адресов соответственно — вернуть жилье почти невозможно. Российский закон позволяет передавать эти объекты другим лицам, прежде всего жителям так называемой ДНР с российскими паспортами.

Мариупольцы сообщают, что их квартиры уже заселены другими людьми без разрешения. В Telegram-чатах жители жалуются на непрозрачность процесса, а юристы предупреждают: указ Путина запрещает украинцам регистрировать собственность до 2028 года без специального разрешения.

Это очередной этап политики русификации: переименование улиц, возведение российских военных баз и массовое изменение состава населения. Украинские дома, разрушенные и брошенные в результате российской агрессии, теперь официально отбираются у их владельцев.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ продемонстрировали впечатляющий результат, где никто не ожидал.



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Источник: https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-ca98fa24-29a3-4c74-aa7d-ce38f756270d
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