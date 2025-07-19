Убитый в Киеве полковник СБУ Иван Воронич провел множество операций, каждая из которых могла сделать его целью российской разведки. В частности, он был одним из "координаторов" подрыва газопровода "Северный поток". Об этом пишет газета The Times со ссылкой на свои источники.

Убийство в Киеве полковника СБУ. Фото: из открытых источников

Как рассказали изданию источники и коллеги Воронича, он был "спокойным и тихим человеком, который поддерживал себя в отличной физической форме". Он часто сам проявлял инициативу учувствовать в опасных заданиях. В частности, по данным источников в разведке, Воронич вступил в элитное спецподразделение СБУ "Альфа" и участвовал в операциях в тылу врага в Курской области.

"По данным источников, он также использовал морские беспилотники против российского Черноморского флота и был заместителем в подразделении полковника Романа Червинского, который, по данным Washington Post, был "координатором" подрыва трубопровода "Северный поток", — пишет издание.

Также один из источников поделился информацией, что Воронич был инициатором засады и убийства в 2015 году Алексея Мозгового, лидера группировки "Призрак", пророссийской группировки на востоке Украины.

Любая из этих связей могла привести к тому, что он стал целью россиян, сообщают источники.

Украинские спецслужбы также осуществили ряд дерзких убийств на территории России офицеров и пилотов, которых они обвиняли в военных преступлениях. Однако реакция Украины на убийство Воронича будет иной, пообещал генерал-майор Виктор Ягун.

"Это будет того же уровня, что и операция "Паутина"", — сказал он.

Читайте также на портале "Комментарии" — пророссийская пропаганда пытается подать новость о якобы причастности американской ультраправой группировки к убийству офицера СБУ в качестве примера "борьбы союзников против Украины". На самом же деле это целенаправленная информационная операция, призванная переложить ответственность за теракт из кремля на других. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.



