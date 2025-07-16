Пророссийская пропаганда пытается подать новость о якобы причастности американской ультраправой группировки к убийству офицера СБУ в качестве примера "борьбы союзников против Украины". На самом же деле это целенаправленная информационная операция, призванная переложить ответственность за теракт из кремля на других. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Центра противодействия дезинформации СНБО.

«К убийству офицера СБУ причастны американские террористы»: что известно

Британские медиа сообщают , что террористическая группа The Base, созданная в США, взяла на себя ответственность за убийство офицера СБУ Ивана Воронича в Киеве.

"Эта организация уже неоднократно упоминалась в контексте кремлевского влияния: ее основатель Ринальдо Наццаро имеет доказанные связи с российскими спецслужбами и проживает в санкт-Петербурге. В последние месяцы группа распространяла призывы к нападениям на украинцев и объекты критической инфраструктуры, предлагая за это денежное вознаграждение", – отмечают в ЦПД.

Отмечается, что такие операции полностью вписываются в гибридную стратегию России: Кремль финансирует и координирует деятельность экстремистских группировок за границей, используя их в качестве инструмента террора и дестабилизации Украины изнутри. Все попытки представить эти преступления как "инициативу третьих сторон" — это попытка вместо следов и избежать ответственности.

Пока украинские государственные органы ведут следствие по делу убийства офицера СБУ. Имена причастных станут известны впоследствии, однако уже сейчас ясно, что преступление имеет российский след, отмечают в ЦПД СНБО.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что СБУ уничтожила агентов ФСБ, убивших украинского полковника в Киеве.