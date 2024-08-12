The Times узнало, как РФ готовится отомстить Украине за Курскую область

Страна-агрессор Россия, с большой вероятностью, намерена нанести массированный ракетный удар по Киеву в качестве мести за свой провал на Курском фронте. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Отмечается, что за последние дни ВСУ имеют значительное продвижение в Курской области, что косвенно признал недавно и президент Владимир Зеленский. В субботу он заявил, что Украина "продвигает войну на территорию агрессора".

Высокопоставленный источник в украинском оборонном ведомстве сообщил The Times, что Украина ожидает агрессивного ответа со стороны России в виде попытки ракетного удара по важным целям в Киеве. В частности, россияне могут попытаться атаковать Верховную Раду и другие правительственные здания.

"Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать всему миру, что он всесильен и что такое, как Курск, не останется безнаказанным", — отметил источник.

В преддверии россияне уже провели пробную атаку шестью ракетами. Четыре летели в Киев, два – в Полтаву. В результате этой атаки в Киевской области погибли мужчина и четырехлетний ребенок. По предварительным данным, их убила северокорейская ракета.

Собеседник The Times считает, что российская атака в отместку за Курскую область, вероятно, будет насчитывать гораздо больше четырех ракет.

"Это могут быть сотни, с использованием сложного вооружения – крылатых ракет, баллистических ракет и шахедов. И это может стать большой проблемой для нашей противовоздушной обороны. Но я верю, что мы сможем их остановить", – заявил источник издания.

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