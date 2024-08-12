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The Times узнало, как РФ готовится отомстить Украине за Курскую область

Россияне могут нацелить свои ракеты на Верховную Раду и другие правительственные здания

сегодня, 08:07
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Кравцев Сергей

Страна-агрессор Россия, с большой вероятностью, намерена нанести массированный ракетный удар по Киеву в качестве мести за свой провал на Курском фронте. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

The Times узнало, как РФ готовится отомстить Украине за Курскую область

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

Отмечается, что за последние дни ВСУ имеют значительное продвижение в Курской области, что косвенно признал недавно и президент Владимир Зеленский. В субботу он заявил, что Украина "продвигает войну на территорию агрессора".

Высокопоставленный источник в украинском оборонном ведомстве сообщил The Times, что Украина ожидает агрессивного ответа со стороны России в виде попытки ракетного удара по важным целям в Киеве. В частности, россияне могут попытаться атаковать Верховную Раду и другие правительственные здания.

"Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, что-то грандиозное, чтобы показать всему миру, что он всесильен и что такое, как Курск, не останется безнаказанным", — отметил источник.

В преддверии россияне уже провели пробную атаку шестью ракетами. Четыре летели в Киев, два – в Полтаву. В результате этой атаки в Киевской области погибли мужчина и четырехлетний ребенок. По предварительным данным, их убила северокорейская ракета.

Собеседник The Times считает, что российская атака в отместку за Курскую область, вероятно, будет насчитывать гораздо больше четырех ракет.

"Это могут быть сотни, с использованием сложного вооружения – крылатых ракет, баллистических ракет и шахедов. И это может стать большой проблемой для нашей противовоздушной обороны. Но я верю, что мы сможем их остановить", – заявил источник издания.

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