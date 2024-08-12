The Times узнало, как РФ готовится отомстить Украине за Курскую область

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Кравцев Сергей
Страна-агрессор Россия, с большой вероятностью, намерена нанести массированный ракетный удар по Киеву в качестве мести за свой провал на Курском фронте. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".
Ракетный удар. Фото: из открытых источников
Отмечается, что за последние дни ВСУ имеют значительное продвижение в Курской области, что косвенно признал недавно и президент Владимир Зеленский. В субботу он заявил, что Украина "продвигает войну на территорию агрессора".
Высокопоставленный источник в украинском оборонном ведомстве сообщил The Times, что Украина ожидает агрессивного ответа со стороны России в виде попытки ракетного удара по важным целям в Киеве. В частности, россияне могут попытаться атаковать Верховную Раду и другие правительственные здания.
В преддверии россияне уже провели пробную атаку шестью ракетами. Четыре летели в Киев, два – в Полтаву. В результате этой атаки в Киевской области погибли мужчина и четырехлетний ребенок. По предварительным данным, их убила северокорейская ракета.
Собеседник The Times считает, что российская атака в отместку за Курскую область, вероятно, будет насчитывать гораздо больше четырех ракет.
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