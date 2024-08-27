The Times узнал, что сыграло ключевую роль в успешном прорыве Украины в Курскую область

Множество беспилотников является ключом к российскому вторжению Украины в Курскую область России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что беспилотники сделали атаку возможной, сначала показав, где штурм будет успешным, а теперь помогая изолировать российские войска на земле.

В лесу украинские солдаты скопились вокруг экранов с изображениями из России. "Птички" видят все, что делают россияне. Координаторы отметили, что информацию передают команде, которая руководит HIMARS.

Когда украинские войска начали вторжение в Курскую область России, захватив сотни квадратных км российской территории, это стало возможным благодаря беспилотникам, подобным модели Phantom британского производства, которые передали важные разведывательные данные и указывали, где и когда удастся наземный штурм.

Рои беспилотных летательных аппаратов-перехватчиков заглушили радиоэлектронную защиту России, позволив украинской бронетехнике прорваться и занять анклав, который может стать разменной монетой для Украины в будущих территориальных переговорах.

"Птички" теперь помогают изолировать отчаянные российские силы на земле, заставляя их сдаться. Президент Владимир Зеленский называет это "пополнением обменного фонда".

Сотни российских военнослужащих, большинство из которых юноши срочной службы без всякого опыта боевых действий, были взяты в плен после того, как украинские войска перешли границу 6 августа. В первые дни наступления под Курском Украина хвасталась, что собирала не менее 150 пленных в день, большинство из которых сдались без боя.

Журналисты подчеркивают, плен призывников стал серьезной проблемой для Владимира Путина, поскольку обеспокоенные матери, мощная политическая сила в предыдущих конфликтах, отчаянно лоббируют освобождение своих сыновей.

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