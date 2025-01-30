The Times описало сценарий остановки Трампом войны: плюсы и минусы для Украины

Новый президент США Дональд Трамп, возможно, и забыл о своем громком обещании закончить войну РФ против Украины за 24 часа после своей победы на выборах, но задание для его спецпосланника Кита Келлога на поиск решения в течение 100 дней сделало перспективу перерастания войны в еще один замороженный конфликт более вероятной, чем когда-либо. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "The Times".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы публикации отмечают, что история замороженных конфликтов не является безупречной – угроза возобновления вооруженного противостояния всегда остается очень большой.

Профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен считает, что в подходе Трампа к вопросу завершения войны есть, как плюсы, так и минусы для Украине. Плюс состоит в том, что Украине должно повезти, ведь Трамп, известный своей нетерпеливостью, в вопросе завершения войны в Украине делает ставку на свою репутацию человека, который умеет договариваться. Значит вопрос о прекращении боевых действий действительно может быть решен. Минус же для Киева состоит в том, что Дональду Трампу на самом деле нет дела до Украины. Он хочет получить кредит доверия за прекращение боевых действий, объявить себя миротворцем и на этом "умыть руки".

По мнению ОʼБрайена, угрозы Трампа в адрес России не являются убедительными. Он добавил, что американский президент не предложил никаких гарантий безопасности для Украины и позиционирует себя как посредника, а не гаранта.

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