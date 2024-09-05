The Economist пишет о прорыве в воздушной войне: почему ВСУ удалось невероятное

Еще 31 июля в соцсетях активно распространялись фото сбитого российского вертолета Ми-8. Самой большой неожиданностью стало то, что его уничтожил дешевый небольшой дрон ВСУ. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "The Economist".

Вертолет Ми-8. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что сначала было непонятно, будь то счастливое попадание или признаки прорыва в воздушной войне. Сами по себе ударные вертолеты РФ сыграли относительно небольшую роль. Их довольно быстро отогнали от линии фронта, и они начали стрелять управляемыми и неуправляемыми ракетами с большого расстояния.

Ранее уже были случаи уничтожения вертолета дроном. В мае 2022 года Bayraktar TB2 выпустил ракету для уничтожения российского транспортного вертолета на острове Змеиный. Однако тогда речь шла о машине, которая походила на маленький самолет, а сейчас ВСУ уничтожают целые маленькими FPV-дронами, большинство из которых весят менее 1 кг.

Они используются как дроны-камикадзе и уже показали себя чрезвычайно эффективными против наземной техники и пехоты, но до июля ни разу не поражали вертолет.

Да до этого случались тесные столкновения, во время которых украинские FPV преследовали российские вертолеты, но не сумели их поймать. Этот БПЛА, заряженный взрывчаткой, максимально может разогнаться до около 150 км/ч, тогда как скорость Ми-8 может превышать 240 км/ч. У дронов есть только один шанс их поразить – если они летят навстречу друг другу, или в момент, когда вертолет кружит или зависает.

В связи с этим, данные о движении российских вертолетов жизненно важны при атаке беспилотников. С июля Украина начала использовать беспилотники с программным обеспечением, которое может извлекать данные из радаров противовоздушной обороны и других датчиков и рассчитывать курс перехвата цели. Оператор придерживается этого курса, пока дрон не попадет в зону видимости. В соцсетях даже появилось видео, как украинские беспилотники перехватывают российские разведывательные БПЛА. Оказалось, что для вертолетов этот метод тоже работает.

Журналисты отмечают, у дронов есть одно большое преимущество – они невероятно дешевы в изготовлении. Производство FPV стоит около 500 долларов и волонтеры производят их на своих кухонных столах с помощью паяльников. Таким образом, направлять десятки беспилотников на одну цель гораздо дешевле, чем запускать ракету с тепловой наводкой. Да, Stinger стоит 500 тысяч долларов за использование. Он имеет максимальную дальность около 8 км, и его нужно использовать в пределах видимости цели. Однако FPV имеют радиус действия 20 км и могут быть запущены далеко вне поля зрения.

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