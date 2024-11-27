The Economist обновил данные по потерям среди украинских военных в войне с РФ

Украина могла потерять от 60 до 100 тысяч военных погибшими за почти три года полномасштабного вторжения российских войск, еще приблизительно 400 тысяч солдат могли получить тяжелые ранения. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание The Economist.

Потери Украины в войне. Фото из открытых источников

В своей аналитике журналисты ссылаются на данные западной разведки, представителей оборонного ведомства, информацию из открытых источников и с сайта Ualosses.

При этом авторы публикации сразу подчеркивают, что все эти данные и отчеты трудно проверить самостоятельно, к тому же в них не всегда отражаются солдаты, пропавшие без вести или считающиеся погибшими.

"Тем не менее, эти данные дают приблизительное представление о количестве погибших. Они предполагают, что на сегодняшний день погибло по меньшей мере 60 000-100 000 украинских солдат. Возможно, еще 400 000 получили ранения, которые не позволяют им продолжать борьбу. Эти цифры не включают погибших среди гражданского населения, данных о которых очень мало. Считается, что погибло много десятков тысяч гражданских лиц", – пишет The Economist.

Авторы материала также ссылаются на данные веб-сайта UAlosses, согласно которым с 2022 года погибло по меньшей мере 60 435 украинских солдат.

Отмечается, что цифры свидетельствуют о том, что погибло более 0,5% довоенного населения Украины – мужчин призывного возраста (18-49 лет). Данные UAlosses не являются исчерпывающими, и возраст не всех солдат известен. Реальная доля мужчин, погибших на войне, выше. Еще больше доля тех, кто получил слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать воевать. Если предположить, что на каждого погибшего в бою приходится 6-8 тяжелораненых, то почти каждый 20-й мужчина призывного возраста погиб или получил слишком тяжелые ранения, чтобы продолжать воевать, пишет The Economist.

По данным издания, Россия за это время потеряла около 200 тысяч солдат убитыми.

Журналисты акцентируют, что в обеих странах количество погибших в боях в процентном соотношении к общей численности населения выше, чем в США во время Вьетнамской и Корейской войн вместе взятых.

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