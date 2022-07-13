Террористическую "ДНР" признала тоталитарная Северная Корея

13 июля Северная Корея признала самопровозглашенную группировку "ДНР". Они даже договорились в дальнейшем установить "дипломатические контакты". Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на заявление донецкого пророссийского террориста Дениса Пушилина.

"ДНР" признала Северная Корея (фото из открытых источников)

"КНДР и "ДНР" договорились о дальнейших шагах по установлению дипломатических отношений", – пишут кремлевские пропагандисты.

В качестве доказательства своих слов кремлевские наемники из "ДНР" распространяют фотографию, где видно, что посол Северной Кореи в РФ Син Хон Чхоль передал представительнице самопровозглашенной "ДНР" Ольге Макеевой "документ о признании террористической организации".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что самопровозглашенная "ДНР" открыла посольство в РФ . Оккупационные власти самопровозглашенной так называемой "ДНР" 12 июля открыли в России "посольство" в здании неподалеку от Садового кольца в Москве. Торжества прошли без российских чиновников. "Послом" "ДНР" назначена Ольга Макеева, должность "министра иностранных дел" псевдореспублики занимает Наталья Никонорова. По словам Никоноровой, на имидж "ДНР" не влияет то, что так называемый "суд" "республики" приговорил к смертной казни военнопленных иностранцев — британцев и марокканца за то, что они воевали как "наемники" за Украину, и добавила, что наемность – это ужасное преступление.

"ЛДНР" Сирией : почему для Кремля это важно и какие будут последствия.

Сирия признала т.н. "ДНР" и "ЛНР". В вечернем обращении 29 июня президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никаких отношений Украины с Сирией, действующей по указанию России, больше не будет, а давление на санкцию против Сирии усилится.





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