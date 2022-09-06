Террорист Стрелков прогнозирует продолжение войны «до полного поражения россии»

Несмотря на бравые заявления спикеров Кремля и штатных российских пропагандистов террорист Игорь Стрелков-Гиркин озвучил весьма трагический прогноз для России. Он заявил, что напрасно в Кремле надеются, что вот-вот украинцы сдадутся, потому что не устоят перед очередным котлом или обстрелом. Ничего такого не будет, считает Стрелков. Видео выступления Гиркина появилось в Сети, передает портал "Комментарии".

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

Террорист считает, что лучшим исходом для руководства России будет понимание того, что эта война точно не станет победной для России и она будет продолжаться до полного разгрома российской армии.

По словам Стрелкова, расчет России на то, что еще сильнее Россия надавит, усилит бомбёжки, создаст пару "котлов" и украинцы согласятся на переговоры, где подпишу мирное соглашения на условия Москвы, оговорив ряд компромиссных решений. Игорь Стрелков-Гиркин считает, что это бред и такого исхода войны никогда не будет.

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