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Террорист Стрелков прогнозирует продолжение войны «до полного поражения россии»

Бывший "министр обороны" террористической группировки "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что в Кремле пусть не надеются на мирные переговоры

сегодня, 17:43
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на бравые заявления спикеров Кремля и штатных российских пропагандистов террорист Игорь Стрелков-Гиркин озвучил весьма трагический прогноз для России. Он заявил, что напрасно в Кремле надеются, что вот-вот украинцы сдадутся, потому что не устоят перед очередным котлом или обстрелом. Ничего такого не будет, считает Стрелков. Видео выступления Гиркина появилось в Сети, передает портал "Комментарии".                                                                                  

Террорист Стрелков прогнозирует продолжение войны «до полного поражения россии»

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников

Террорист считает, что лучшим исходом для руководства России будет понимание того, что эта война точно не станет победной для России и она будет продолжаться до полного разгрома российской армии. 

По словам Стрелкова, расчет России на то, что еще сильнее Россия надавит, усилит бомбёжки, создаст пару "котлов" и украинцы согласятся на переговоры, где подпишу мирное соглашения на условия Москвы, оговорив ряд компромиссных решений. Игорь Стрелков-Гиркин считает, что это бред и такого исхода войны никогда не будет.

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