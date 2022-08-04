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Террорист Гиркин, напуганный работой HIMARS, заявил, что Кремль обманывает россиян (ВИДЕО)

Ранее Шойгу похвастался, что российские войска уничтожили шесть установок HIMARS

сегодня, 18:58
Автор:

Лиля Воробьева
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Российский наемник Игорь Гиркин серьезно испугался американских артиллерийских установок HIMARS. Он настоятельно советует россиянам не верить в заявления российского руководства, рассказывающие о якобы уничтоженных 6 артиллерийских установках. Такое заявление он сделал в своем видеоблоге.

Террорист Гиркин, напуганный работой HIMARS, заявил, что Кремль обманывает россиян (ВИДЕО)

Террорист Игорь Гиркин (фото из открытых источников)

"Фанерному верить – себя не уважать", – заявил Гиркин.

Гиркин рассказал о работе артиллерийских установок HIMARS и признался, что многие его знакомые погибли.

"Некоторые мои товарищи побывали неподалеку. Впечатления у них, конечно. Побывавшие в местах попадания, к сожалению, уже ничего не могут рассказать. Те, кто непосредственно были накрыты", — сказал напуганный Гиркин.

Также террорист рассказал, что американская установка значительно превосходит российские "Смерч", "Ураган". Кроме этого, он отметил, что к этому оружию нельзя относиться легкомысленно.

"Короче, серьезное оружие. И по своим параметрам оно, к сожалению, значительно превосходит по точности попадания наши РСЗО типа "Смерч", "Ураган", не говоря уже о "Граде". Это вообще ни о чем. И не надо к нему. относиться легкомысленно. А это оружие действительно современное. Может, не самое современное, но современное массовое", — сказал Гиркин.

Известно, что ранее глава оборонного ведомства России Сергей Шойгу хвастался, что якобы оккупанты уничтожили 6 систем HIMARS и сотни ракет к этим системам в Украине.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кафиры жалуются на большие потери и действия своего командования. Главное управление разведки Вооруженных сил Украины перехватило очередной телефонный разговор кафиров. В опубликованном видео можно услышать, как двое рашистов обсуждают ситуацию на фронте. Один сообщает новость, что стоящим в обороне не будут давать больше наград, и даже отберут те, которые были выданы ранее.




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