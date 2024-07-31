Терпение лопнуло. Что значит отставка командира 80-й бригады

Отставка командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады полковника Эмиля Ишкулова обнажила важный пласт проблем в украинской армии, заявил офицер ВСУ Николай Мельник.

В ВСУ прокомментировали увольнение комбрига 80-й. Фото из открытых источников

"Во-первых, его отставка продемонстрировала неумение генералитета работать с офицерами, обоснованно имеющими свою точку зрения. Во-вторых, показало отсутствие у генералитета базовых навыков восприятия информации, которая может не понравиться. И единственный выход из любой конфликтной ситуации – знять хорошего офицера с должности, единственная вина которого в нежелании похоронить в землю целую бригаду. Но если бы он это сделал, шанс на новую звезду и орден вырос кардинально", — подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ отметил, что украинская армия не изменится, пока ею не станут командовать люди, лично ведшие за собой бойцов в бой и знающие, что такое быть солдатом, а не негодяем в погонах, у которого только одно желание — расти за счет жизней и здоровье других.

"Если уже в целых бригадах начинает врываться терпение, то это не к добру, потому что, как правило, все знают, чем заканчиваются демарши. Когда офицеры и солдаты идут на публичное сопротивление – это значит, что их все настолько достало, что последствий уже никто не боится. А это вредит управляемости подразделений и всеобщему моральному духу войска, без которого войну точно не выиграешь", — добавил военнослужащий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики ускорили темпы наступательных операций на Покровском направлении. Немецкий военный журналист Юлиан Репке заявил, что если россияне продолжат продвигаться со скоростью, с которой они сейчас наступают в сторону Покровска, то до Киева дойдут через два года.

