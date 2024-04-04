Теракт в Подмосковье: в США признали, что Россия достигла своей цели

Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, достиг цели, что ранее прогнозировали аналитики, оценивая вероятные причины и мотивы спецслужб РФ устроить теракт в здании "Крокус Сити Холл". После трагедии в Подмосковье (22 марта), в которой погибло более 140 человек, в РФ неслыханная явка в военкоматах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"Министерство обороны России заявило 3 апреля, что российские военкоматы зафиксировали значительное увеличение количества лиц, подавших заявки на военную службу по контракту по всей России", — сообщают аналитики.

Они обращают внимание, что ведомство Шойгу отчиталось, что за последние 10 дней около 16 тысяч россиян изъявили желание подписать контракт на военную службу.

"Большинство заявителей указали, что их основным мотивом для подписания военного контракта была "месть" за жертв нападения на "Крокус", — отмечают аналитики.

В ISW говорят: если подобные сообщения Минобороны РФ соответствуют действительности, значит информационная операция Кремля, опиравшаяся на события в "Крокусе", могла быть успешной. Страх и нестабильность, которые посеяла в российском обществе атака Исламского государства (ИГ), возможно, подтолкнули некоторых российских граждан записаться на военную службу.

В то же время эксперты напоминают, что теракт в Подмосковье сопровождался мощной информационной кампанией РФ. Москва пыталась создать представление, что россияне все чаще подписывают военные контракты, апеллируя их стремлением отомстить за "Крокус". Главная цель подобной "картинки" заключалась в том, чтобы убедить других по принципу "стада" также идти на службу.

"Москва стремится оправдать свои долгосрочные военные усилия в Украине" — вот, для чего это делается, резюмировал ISW.

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