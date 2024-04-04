Теракт в Подмосковье: в США признали, что Россия достигла своей цели

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин, скорее всего, достиг цели, что ранее прогнозировали аналитики, оценивая вероятные причины и мотивы спецслужб РФ устроить теракт в здании "Крокус Сити Холл". После трагедии в Подмосковье (22 марта), в которой погибло более 140 человек, в РФ неслыханная явка в военкоматах. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Они обращают внимание, что ведомство Шойгу отчиталось, что за последние 10 дней около 16 тысяч россиян изъявили желание подписать контракт на военную службу.
В ISW говорят: если подобные сообщения Минобороны РФ соответствуют действительности, значит информационная операция Кремля, опиравшаяся на события в "Крокусе", могла быть успешной. Страх и нестабильность, которые посеяла в российском обществе атака Исламского государства (ИГ), возможно, подтолкнули некоторых российских граждан записаться на военную службу.
В то же время эксперты напоминают, что теракт в Подмосковье сопровождался мощной информационной кампанией РФ. Москва пыталась создать представление, что россияне все чаще подписывают военные контракты, апеллируя их стремлением отомстить за "Крокус". Главная цель подобной "картинки" заключалась в том, чтобы убедить других по принципу "стада" также идти на службу.
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