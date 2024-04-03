США связывались с Кремлем перед терактом в Крокусе: о чем был разговор

За две недели до теракта в Подмосковье правительство США уведомило российских чиновников, что "Крокус Сити Холл" является потенциальной целью для террористов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post", со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Теракт в Подмосковье. Фото: из открытых источников

Авторы материала задаются вопросом, почему, зная о потенциальной опасности, российские власти не приняли более жесткие меры для защиты места, где боевики убили более 140 человек и подожгли здание.

"The Washington Post" отмечает, подросток Ислам Халилов, который работал гардеробщиком в концертном зале, той ночью помог людям эвакуироваться из здания. В одном из интервью он сказал, что сотрудников предупреждали о возможности теракта.

Второй вероятной целью террористов была синагога в российской столице. Уже на следующий день после предупреждения, ФСБ РФ объявила о предотвращении нападения боевиков "Исламского государства" на синагогу в Москве.

Совет национальной безопасности США и Кремль отказались от комментариев по этому поводу.

СМИ отмечает, США регулярно делятся информацией о возможных терактах даже с недружественными странами, следуя принципу "обязанности предупреждать", однако не раскрывают данных о конкретных целях, чтобы не выдать источник информации. То, что спецслужбы США назвали конкретное место атаки, свидетельствует об опасности для граждан Америки.

По словам источников, информацию передали ФСБ 6 марта. Уже 7 марта посольство США в Москве и ряд западных дипмиссий выпустили предупреждение для своих граждан о возможных терактах в местах массового скопления людей российской столицы. 19 марта Владимир Путин на коллегии ФСБ назвал это предупреждение шантажом и провокацией.

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