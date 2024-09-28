Теракт в Харьковской области: оккупанты убили судью Верховного Суда

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Марьян Ощановский
В Казачьей Лопане на Харьковщине российский дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего погиб судья Верховного Суда Леонид Лобойко и три женщины получили раненния.
РФ убила судью Леонида Лобойко. Фото из открытых источников
Информацию о смерти судьи сообщила пресс-служба Верховного Суда.
Автомобиль, в котором находился судья, развозил гуманитарную помощь местным жителям.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, которые приблизят мир и победу Украины. "Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — отметил он.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава. "Отсутствие опыта и физической подготовки делает новобранцев особенно уязвимыми. Из-за неэффективной подготовки большинство новобранцев даже не знают, как правильно держать оружие. Тренировки до сих пор проводятся в советском стиле инструкторами, которые сами часто не имеют боевого опыта. В результате подразделения ВСУ сталкиваются с быстрыми потерями на фронте", — отмечает Financial Times.
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