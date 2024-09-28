Теракт в Харьковской области: оккупанты убили судью Верховного Суда

В Казачьей Лопане на Харьковщине российский дрон попал в гражданский автомобиль, в результате чего погиб судья Верховного Суда Леонид Лобойко и три женщины получили раненния.

РФ убила судью Леонида Лобойко. Фото из открытых источников

Информацию о смерти судьи сообщила пресс-служба Верховного Суда.

"Сегодня, 28 сентября 2024 года, в результате вражеского обстрела поселка Казачья Лопань Харьковской области погиб судья Верховного Суда в Кассационном уголовном суде Леонид Лобойко. Коллектив Верховного Суда выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Николаевича, разделяя их скорбь и боль от этой невосполнимой утраты. В сердцах всех, кто знал Леонида Лобойко, навсегда останется память о нем как о добром, мудром и чутком человеке", — говорится в сообщении ВС.

Автомобиль, в котором находился судья, развозил гуманитарную помощь местным жителям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что в ходе визита в США партнерам передали предложения, которые приблизят мир и победу Украины. "Все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается. Дальнобойность, оборонный пакет, санкции против России, шаги по российским активам. Мы по всем темам успели поработать", — отметил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что сразу по прибытии на фронт новобранцы ВСУ теряют убитыми и ранеными более половины личного состава. "Отсутствие опыта и физической подготовки делает новобранцев особенно уязвимыми. Из-за неэффективной подготовки большинство новобранцев даже не знают, как правильно держать оружие. Тренировки до сих пор проводятся в советском стиле инструкторами, которые сами часто не имеют боевого опыта. В результате подразделения ВСУ сталкиваются с быстрыми потерями на фронте", — отмечает Financial Times.

