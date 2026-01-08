Теперь все стало иначе: озвучено громкое заявление о страшной ловушке для кафиров в море

Россия значительно ограничила присутствие своего флота в Азовском море из-за нескольких факторов, среди которых, как природные условия региона, так и высокий риск поражения со стороны украинских сил. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Фото: из открытых источников

По его словам, Азовское море чрезвычайно непригодно для активных боевых действий из-за своих географических особенностей. Маловодие усложняет маневрирование военных кораблей, что ограничивает возможности для их передвижения и базирования.

"Морская глубина в регионе не превышает 15 метров, поэтому даже рекомендованные навигационные пути узкие и не позволяют свободно маневрировать", — пояснил Плетенчук.

Учитывая эти сложности, российские силы вынуждены искать способы снизить риск поражения. Один из таких методов – использование гражданских судов в качестве прикрытия для боевых кораблей. Оккупанты маскируют свои движения, смешивая военные корабли с гражданскими судами, что помогает избежать атак со стороны украинских сил.

Однако главной проблемой для России остается понимание того, что Азовское море находится под полным контролем украинских сил обороны. Плетенчук подчеркнул, что украинские войска способны поражать цели в любой точке акватории моря, что делает ее опасной для врага.

"Россияне не могут быть уверены в своей безопасности даже при входе в Азовое море, ведь вся его территория под нашим огневым контролем", — подытожил он.

