Тепер все стало інакше: озвучено гучну заяву про страшну пастку для окупантів у морі

Росія значно обмежила присутність свого флоту в Азовському морі через кілька факторів, серед яких як природні умови регіону, так і високий ризик ураження з боку українських сил. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, Азовське море є надзвичайно непридатним для активних бойових дій через свої географічні особливості. Мілководдя ускладнює маневрування військових кораблів, що обмежує можливості для їхнього пересування і базування.

"Морська глибина в регіоні не перевищує 15 метрів, тому навіть рекомендовані навігаційні шляхи є вузькими і не дозволяють вільно маневрувати", — пояснив Плетенчук.

Ураховуючи ці складнощі, російські сили змушені шукати способи знизити ризик ураження. Один із таких методів — використання цивільних суден як прикриття для бойових кораблів. Окупанти маскують свої рухи, змішуючи військові кораблі з цивільними судами, що допомагає уникнути атак з боку українських сил.

Однак головною проблемою для Росії залишається розуміння того, що Азовське море знаходиться під повним контролем українських Сил оборони. Плетенчук наголосив, що українські війська здатні вражати цілі в будь-якій точці акваторії моря, що робить її небезпечною для ворога.

"Росіяни не можуть бути впевненими у своїй безпеці навіть при вході до Азовського моря, адже вся його територія під нашим вогневим контролем", — підсумував він.

