Теперь у Украины еще больше F-16: Зеленский порадовал заявлением

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Кравцев Сергей
Украина получила от Дании вторую обещанную партию истребителей F-16. Западные самолеты уже в Украине. Как передает портал "Комментарии", приятной новостью у себя в Telegram поделился президент Украины Владимир Зеленский.
Истребитель F-16. Фото: из открытых источников
Предоставленные Данией самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают украинцев и инфраструктуру.
Читайте также на портале "Комментарии" — при отражении недавнего массированного российского комбинированного воздушного удара по территории Украины были задействованы истребители F-16, предоставленные ранее ВСУ западными партнерами. Пилоты этих самолетов сбили семь крылатых ракет противника. Такое заявление в интервью Sky News сделал глава президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер отметил, многоцелевые истребители F-16 в составе Воздушных сил ВСУ демонстрируют хорошие результаты, и высокую эффективность в борьбе с воздушными угрозами со стороны РФ.
Также издание "Комментарии" сообщало – оккупанты заявляют об ударах по F-16 в Украине. Удар нанесен в районе аэродрома в Николаевской области, где ранее фиксировали F-16, там прогремел взрыв, заявило пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на информацию "пророссийского подполья".
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