Теперь у Украины еще больше F-16: Зеленский порадовал заявлением

Украина получила от Дании вторую обещанную партию истребителей F-16. Западные самолеты уже в Украине. Как передает портал "Комментарии", приятной новостью у себя в Telegram поделился президент Украины Владимир Зеленский.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, отличающее Данию", — написал президент.

Предоставленные Данией самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают украинцев и инфраструктуру.

"Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор. Мэтте, спасибо тебе, твоей команде и всему датскому народу", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — при отражении недавнего массированного российского комбинированного воздушного удара по территории Украины были задействованы истребители F-16, предоставленные ранее ВСУ западными партнерами. Пилоты этих самолетов сбили семь крылатых ракет противника. Такое заявление в интервью Sky News сделал глава президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, многоцелевые истребители F-16 в составе Воздушных сил ВСУ демонстрируют хорошие результаты, и высокую эффективность в борьбе с воздушными угрозами со стороны РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – оккупанты заявляют об ударах по F-16 в Украине. Удар нанесен в районе аэродрома в Николаевской области, где ранее фиксировали F-16, там прогремел взрыв, заявило пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на информацию "пророссийского подполья".



