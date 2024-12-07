logo

BTC/USD

99862.61

ETH/USD

3994.17

LTC/USD

133.54

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Теперь у Украины еще больше F-16: Зеленский порадовал заявлением
commentss НОВОСТИ Все новости

Теперь у Украины еще больше F-16: Зеленский порадовал заявлением

Президент подтвердил, что Украина получила от Дании вторую партию F-16

7 декабря 2024, 10:21
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина получила от Дании вторую обещанную партию истребителей F-16. Западные самолеты уже в Украине. Как передает портал "Комментарии", приятной новостью у себя в Telegram поделился президент Украины Владимир Зеленский.

Теперь у Украины еще больше F-16: Зеленский порадовал заявлением

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

"Вторая партия F-16 для Украины от Дании уже в Украине. Это лидерство в защите жизни, отличающее Данию", — написал президент.

Предоставленные Данией самолеты из первой партии уже сбивают российские ракеты и спасают украинцев и инфраструктуру.

"Сейчас наш воздушный щит усилен дополнительно. Если бы все партнеры были именно такими решительными, уже удалось бы сделать невозможным российский террор. Мэтте, спасибо тебе, твоей команде и всему датскому народу", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — при отражении недавнего массированного российского комбинированного воздушного удара по территории Украины были задействованы истребители F-16, предоставленные ранее ВСУ западными партнерами. Пилоты этих самолетов сбили семь крылатых ракет противника. Такое заявление в интервью Sky News сделал глава президент Украины Владимир Зеленский.

Украинский лидер отметил, многоцелевые истребители F-16 в составе Воздушных сил ВСУ демонстрируют хорошие результаты, и высокую эффективность в борьбе с воздушными угрозами со стороны РФ.

Также издание "Комментарии" сообщало – оккупанты заявляют об ударах по F-16 в Украине. Удар нанесен в районе аэродрома в Николаевской области, где ранее фиксировали F-16, там прогремел взрыв, заявило пропагандистское издание РИА Новости со ссылкой на информацию "пророссийского подполья".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12695
Теги:

Новости

Все новости