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Теперь у РФ будет еще больше оружия: кто из союзников Путина активизировался

В ISW отмечают, что Северная Корея увеличит объемы поставок оружия в Россию

сегодня, 08:05
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Кравцев Сергей

Северная Корея может увеличить поставки оружия в Россию. Часть вооружений Пхеньян передает стране-агрессору специальным судном через море. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Теперь у РФ будет еще больше оружия: кто из союзников Путина активизировался

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что во вторник, 25 февраля, в Москву прибыла делегация Трудовой партии Северной Кореи. Визит проходит по приглашению правящей партии "Единая Россия" на фоне сообщений о том, что Пхеньян может поставлять в Россию большее количество оружия.

По информации посольства России в КНДР, делегации обсудят расширение сотрудничества между "Единой Россией" и Трудовой партией Кореи в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, который вступил в силу в декабре 2024 года.

Южнокорейское СМИ Korea JoongAng Daily 24 февраля сообщило, что собранные Planet Labs PBC коммерческие спутниковые снимки показывают 110-метровое судно, которое входит и выходит из северокорейского порта Расон у границы с Китаем и Россией.

На спутниковых снимках также видна линия контейнеров длиной около 100 метров на пирсе в порту Расон рядом с пришвартованным судном.

Судно прибыло на внутреннюю сторону причала порта 20 февраля и переместилось на внешнюю сторону 21 февраля. Это указывает на то, что корабль разгрузил контейнеры на внутренней стороне причала и загрузил новые контейнеры на внешней стороне перед отплытием.

"В ISW убеждены, что Северная Корея, вероятно, использовала порт Расон для передачи боеприпасов во Владивосток в ноябре 2023 года", — говорится в отчете.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-february-25-2025
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