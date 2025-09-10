В нынешней геополитической ситуации надо усилить военную поддержку Украины или же готовиться к войне за Балтийские страны в будущем. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ЦНС.

Дрон-камикадзе "шахед". Фото: из открытых источников

Отмечается, что в нынешней геополитической ситуации остаются только два варианта развития событий в Украине: применение силы уже сегодня или риск большой войны за Балтийские страны в будущем.

"Здесь уже или сила сейчас, и не только путем поддержки Украины, или война за Балтию в будущем. Третьего варианта не остается", — говорится в сообщении.

В ЦНС подчеркнули, международное сообщество должно осознавать риски, стоящие перед регионом, и действовать решительно, чтобы не допустить эскалации конфликта.

По мнению аналитиков, откладывание решительных шагов может привести к более масштабным и опасным последствиям в будущем.

Отметим, Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОК ЗСП в соцсети Х.

"Обратите внимание, что во время сегодняшнего нападения Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа беспилотник", – говорится в сообщении.

Конгрессмен, представляющий Республиканскую партию и являющийся членом комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джо Уилсон заявил, что российские ударные дроны атаковали Польшу и призвал президента Дональда Трампа принять жесткие санкции против России и усилить военную поддержку Украины. Об этом Уилсон написал у себя в соцсети Х.




