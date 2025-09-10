logo

Польша подтвердила нападение РФ: что происходит
НОВОСТИ

Польша подтвердила нападение РФ: что происходит

Власти Польши призвали людей не выходить из дома

10 сентября 2025, 06:45 comments4206
Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОК ЗСП в соцсети Х.

Польша подтвердила нападение РФ: что происходит

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Обратите внимание, что во время сегодняшнего нападения Российской Федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, наше воздушное пространство неоднократно нарушалось объектами типа беспилотник", – говорится в сообщении.

В Польше подтвердили, что продолжается операция, целью которой является идентификация и нейтрализация объектов. По приказу Командующего Оперативного штаба ВС было применено вооружение, продолжаются действия служб, направленные на поиск сбитых объектов.

"Подчеркиваем, что военная операция продолжается, и призываем оставаться дома. В наибольшей опасности находятся Подляское, Мазовецкое и Люблинское воеводства", – отметили в Польше.

Оперативное командование ВСП мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.

По словам заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика, президент и премьер-министр уже проинформированы о произошедшем.

"Все службы в действии. Просим придерживаться сообщений Польской армии и полиции", – призвал чиновник.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Польши Кароль Навроцкий во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки заявил, что российский диктатор Владимир Путин может представлять опасность для всей Европы. По его словам, в Варшаве не верят в "благие намерения" кремля и готовятся к любым сценариям развития событий.




