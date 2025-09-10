Польша подтвердила нападение РФ: что происходит

Рубрики
Кравцев Сергей
Оперативное командование Вооруженных Сил Польши официально подтвердило нарушение воздушного пространства страны и призвало людей до завершения военной операции оставаться дома. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении ОК ЗСП в соцсети Х.

В Польше подтвердили, что продолжается операция, целью которой является идентификация и нейтрализация объектов. По приказу Командующего Оперативного штаба ВС было применено вооружение, продолжаются действия служб, направленные на поиск сбитых объектов.
Оперативное командование ВСП мониторит текущую ситуацию, а подчиненные силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию.
По словам заместителя министра обороны Польши Цезария Томчика, президент и премьер-министр уже проинформированы о произошедшем.
