Президент Польши громко предупреждает об угрозе новой войны
commentss НОВОСТИ Все новости

Президент Польши громко предупреждает об угрозе новой войны

Президент Польши: Путин представляет угрозу не только Украине, но и другим странам Европы

9 сентября 2025, 18:09
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Польши Кароль Навроцкий во время совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Хельсинки заявил, что российский диктатор Владимир Путин может представлять опасность для всей Европы. По его словам, в Варшаве не верят в "благие намерения" кремля и готовятся к любым сценариям развития событий.

Президент Польши громко предупреждает об угрозе новой войны

Президент Польши сделал громкое заявление

Навроцкий подчеркнул, что, несмотря на надежду на долговременный и стабильный мир, реальность свидетельствует о другом: пути готов расширить агрессию и попытаться вторгнуться в другие страны. Это, по словам польского президента, является ключевой причиной, по которой Польша наращивает собственные оборонные способности, инвестирует в развитие вооруженных сил и активно усиливает партнерство с союзниками.

Он подчеркнул, что уроки по войне России против Украины заставили страны региона серьезнее отнестись к собственной безопасности. Польша, ставшая одним из важнейших союзников Киева, видит в действиях кремля долгосрочную угрозу и поэтому расширяет сотрудничество со странами-членами НАТО, а также с недавно присоединившейся к Альянсу Финляндией.

Отдельно польский президент отметил позицию Соединенных Штатов. Он заявил, что президент США Дональд Трамп хорошо осознает масштабы опасности со стороны российского режима и уделяет внимание укреплению партнерских отношений в сфере безопасности.

"Мы не доверяем путину. Именно поэтому Польша действует на опережение, формируя надежный щит против любых возможных угроз", — отметил Навроцкий.

Таким образом, Варшава дает понять, что рассматривает Россию как постоянный фактор нестабильности в Европе, а нынешняя война против Украины может стать лишь частью более масштабного плана кремля.

Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/sep/09/france-crisis-government-emmanuel-macron-europe-latest-live-news-updates?CMP=share_btn_url&page=with%3Ablock-68c017d58f08eacf33d989b1#block-68c017d58f08eacf33d989b1
