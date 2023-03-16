Теперь оккупанты воюют не только иранскими дронами: военные показали, что сбили на востоке

На востоке Украины украинским защитниками был сбит модернизированный китайский беспилотник. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "CNN", со ссылкой на украинских военных.

ВСУ. Фото: УНИАН

Бойцы ВСУ провели репортеров к месту падения вражеского БПЛА, который, по их словам, был сбит из автомата АК-47. Как выяснилось, россияне использовали в зоне боевых действий беспилотник Mugin-5, произведенный на востоке Китая в Сямэнь.

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В сети эти дроны еще называют "дронами Alibaba", поскольку они доступны для продажи на сайтах Alibaba и Taobao по цене до 15 тысяч долларов.

Mugin Limited подтвердила CNN, что это был их беспилотник, назвав инцидент "крайне прискорбным".

Это последний пример модернизации и вооружения гражданского беспилотника с начала вторжения России в Украину, что свидетельствует о быстро меняющихся схемах ведения войны, отмечается в материале.

Отметим, в феврале газета Spiegel писала, что Китай намерен передать России свои ударные дроны-камикадзе ZT-180, способные нести боеголовку массой от 35 до 50 кг.

Такие переговоры свидетельствуют об изменении якобы "нейтральной" позиции КНР по войне в Украине, которую китайские коммунисты до сих пор называют "конфликтом". США предупредили Пекин о последствиях такого решения.

Кроме того, РФ продолжает сотрудничать с подсанкционным иранским режимом, в том числе в сфере разработки ядерного вооружения.



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