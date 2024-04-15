Теперь о Путине забудут: в ISW ответили, что будет с помощью Запада Украине после атаки Ирана

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Кравцев Сергей
Российские военные блогеры предположили, что угроза военной эскалации на Ближнем Востоке, отвлечет внимание стран Запада от Украины и от предоставления Киеву необходимой оборонной помощи. Однако способность Сил обороны отражать атаки России напрямую будет зависеть от возобновления военной помощи США для Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Аналитики отмечают, что российские блогеры 13 и 14 апреля прибегли к слаженной информационной операции, утверждая, что западные СМИ постепенно перестанут освещать войну в Украине, поскольку внимание Запада переключится на риск эскалации на Ближнем Востоке. Они также предположили, что США и другие западные союзники Украины, могут начать медлить с поставками военной помощи Киеву, поскольку Запад начнет отдавать приоритет помощи Израилю. Некоторые российские военные блогеры особенно злорадствовали тому, что, если Украина не получит дополнительные западные системы противовоздушной обороны, российские беспилотники и ракеты будут "безопасно кружить" в воздушном пространстве, против чего уже никто не будет возражать в мире.
В отчете напомнили, что российские военные блогеры и кремлевские чиновники, включая спикера Кремля Дмитрия Пескова, выразили подобные надежды после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября.
В Институте предполагают, что российский диктатор Владимир Путин действует, исходя из предположения, что военная помощь США Украине в дальнейшем будет либо отложена, либо прекращена навсегда. Поэтому любые доказательства, подтверждающие это предположение, будут поощрять усилия России, направленные на то, чтобы довести украинские силы до предела их выносливости на поле боя и в глубоких тыловых районах.
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"Благодарю каждую бригаду, каждого солдата и командира, которые делают все, чтобы защитить наши позиции, и которые уничтожают оккупантов» - Зеленский. Что этот ссучий выблядок, наркоман конченный несет. Истинная суть - "Благодарю каждую бригаду, каждого солдата и командира, которые делают все, чтобы нам давали больше денег (помощи), а мы их побольше разворовывали. Вот истинная суть, Гнида проклятая.