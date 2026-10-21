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Теперь о паузе в огне в Украине можно забыть: в Кремле ошарашили циничной причиной

В Кремле заявили об отказе Путина от энергетического перемирия с Украиной и раскритиковали новые мирные инициативы Запада

21 октября 2026, 13:00
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Клименко Елена

Российские власти не соглашаются на временное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре Украины. В Кремле утверждают, что Россия заинтересована не в краткосрочном перемирии, а в полноценном мирном урегулировании. Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков, сообщают российские СМИ.

Теперь о паузе в огне в Украине можно забыть: в Кремле ошарашили циничной причиной

Фото: из открытых источников

Комментируя возможность энергетического перемирия, представитель Кремля дал понять, что Москва не собирается изменять свой подход к войне. В то же время российская сторона продолжает использовать риторику о якобы стремлении к миру, несмотря на атаки на украинскую инфраструктуру.

"России нужен мир, а не перемирие", — заявил Песков.

Он также признал, что к переговорам по урегулированию войны необходимо привлекать Украину. По словам спикера Кремля, достичь договоренностей без участия Киева невозможно. Однако его комментарий сопровождался очередным неоднозначным заявлением об ответственности за принятие решений.

"Кто-то там должен принять ответственное решение", — добавил представитель российского руководства, не объяснив, кого именно имел в виду.

Дмитрий Песков также прокомментировал дипломатические усилия, направленные на поиск путей завершения войны. В частности, речь шла о заявлениях президента Финляндии Александра Стубба о встрече украинской, американской и европейской делегаций в Норвегии. По словам финского лидера, участники обсуждений разработали предложения, которые планировали передать российской стороне.

Стубб подчеркнул, что остановка кровопролития остается одной из главных задач международной дипломатии.

"Мой опыт, мир требует терпения, но, к сожалению, война не ждет. Люди умирают каждый день", — заявил президент Финляндии, призвав продолжать усилия для прекращения боевых действий.

Однако в Москве скептически отнеслись к озвученным инициативам. Песков заявил, что повторение общеевропейских подходов к украинскому вопросу вряд ли поможет урегулированию.

Портал "Комментарии" уже писал , что бывшая депутат Госдумы РФ, оперная певица и общественный деятель Мария Максакова считает, что заставить Владимира Путина прекратить агрессию против Украины можно лишь с помощью мощного внешнего давления.



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