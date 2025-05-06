Теперь не только на Курщине: где еще появились войска КНДР

В Белгородской области войска оккупантов усилили северокорейскими военными и сейчас там очень сложная ситуация. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.

Войска КНДР. Фото: из открытых источников

"Очень тяжелая ситуация на Белгородщине. На Белгородщине уже появились северокорейцы. Россияне там очень давят. Насколько нам удастся удержать этот плацдарм пока вопрос открытый", — отметил эксперт.

Жирохов также высказался о прорыве обороны россиян в Теткино Курской области, отметив, что в случае закрепления наших сил в этом населенном пункте, выбить их оттуда для врага будет крайне проблематично.

При этом эксперт подчеркнул, что об этом прорыве известно только из пропагандистских российских ресурсов.

"Есть объективные данные с беспилотников, где видно, что инженерная техника движется в направлении Теткино. Но в целом общая картина неизвестна. Из неофициальной информации: наши военные смогли прорваться к окраинам Теткино, но удалось ли закрепиться неизвестно. Если удастся взять под контроль Теткино, то выбить оттуда наших будет очень трудно, потому что географически этот населенный пункт очень удачный для обороны и очень неудачный для наступления россиян", — прокомментировал Жирохов.

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