Теперь не только на Курщине: где еще появились войска КНДР

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Кравцев Сергей
В Белгородской области войска оккупантов усилили северокорейскими военными и сейчас там очень сложная ситуация. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный эксперт Михаил Жирохов.
Войска КНДР. Фото: из открытых источников
Жирохов также высказался о прорыве обороны россиян в Теткино Курской области, отметив, что в случае закрепления наших сил в этом населенном пункте, выбить их оттуда для врага будет крайне проблематично.
При этом эксперт подчеркнул, что об этом прорыве известно только из пропагандистских российских ресурсов.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска готовят масштабный прорыв на Донбассе и перебрасывают бригады с трех участков фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).
Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе рассказали, благодаря чему у россиян новые достижения на фронте.
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