Теперь не до шуток: Буданов рассказал, почему угроза от ракет KN-23 выросла в разы

Россия существенно усовершенствовала северокорейские баллистические ракеты KN-23, теперь они поражают цели со "смертельной точностью". Об этом в интервью The War Zone рассказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Северокорейские баллистические ракеты KN-23. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что первая партия ракет KN-23, также известных как Hwasong-11, поставленная Северной Кореей России, оказалась крайне некачественной. Согласно отчету украинской государственной прокуратуры, почти половина из них не только отклонилась от траектории, но и взорвалась в воздухе.

С того времени, по информации Кирилла Буданова, благодаря помощи России они были значительно усовершенствованы и теперь поражают цели со "смертельной точностью". Это дало России столь необходимый источник ракет малой дальности, отмечает TWZ.

При этом Кирилл Буданов не озвучил подробности, что именно было изменено в ракетах.

"Сначала, с началом передачи России они летали с отклонением в несколько километров, но сейчас они точно попадают в цель. Это результат совместной работы российских и северокорейских специалистов", — рассказал он.

При этом он также отметил, что Россия предоставляет Северной Корее технологии в обмен на поставки войск и оружия.

Отметим, в ходе этого же интервью Кирилл Буданов рассказал, что Россия помогает Северной Корее не только боеприпасами, но и технологиями. Кремль дал согласие на то, чтобы передать Северной Корее технологии производства ударных беспилотников типа Shahed-136, которые Россия активно использует против Украины под маркировкой Герань.

"Есть договоренности о создании производства беспилотников Garpiya и Geran на территории Северной Кореи", — отметил Кирилл Буданов.



