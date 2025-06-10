Буданов предупреждает о новой угрозе: что задумали Москва и Пхеньян

Россия помогает Северной Корее не только боеприпасами, но и технологиями. Кремль дал согласие на то, чтобы передать Северной Корее технологии производства ударных беспилотников типа Shahed-136, которые Россия активно использует против Украины под маркировкой Герань. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью The War Zone рассказал начальник ГУР Кирилл Буданов.

Путин и Ким Чен Ын. Фото: из открытых источников

"Есть договоренности о создании производства беспилотников Garpiya и Geran на территории Северной Кореи", — отметил Кирилл Буданов.

По словам главного разведчика страны, такое партнерство, может радикально изменить расстановку сил на Корейском полуострове. Подобные БПЛА дадут возможность Пхеньяну массированно атаковать Южную Корею, подавляя ее ПВО и открывая путь для других типов вооружений.

Помимо беспилотников Россия также передает Северной Корее ключевые технологии в сфере баллистических ракет. В частности, речь идет о ракетах KN-23, которые в начале сотрудничества показывали значительные отклонения от целей, но теперь после совместной работы российских и северокорейских специалистов поражают с высокой точностью. Это делает их гораздо более эффективными, а также потенциальными носителями ядерного заряда.

Стоит отметить, что вдобавок к беспилотникам Shahed, Северная Корея уже передала России артиллерию большого калибра: от 122-мм орудий Д-74 до мощных 240-мм реактивных систем и 170-мм орудий Koksan, что, по оценке Буданова, "показали высокую эффективность" в боях.

На данный момент РФ получила по меньшей мере 120 орудий Koksan, и поставки, вероятно, будут продолжаться – как и технологическая помощь в совершенствовании систем наведения и дальнобойности. Это может изменить баланс на фронте, ведь дальнобойная артиллерия критически важна на статических участках разграничения.

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