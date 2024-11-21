Теперь характер войны изменится: в США заинтриговали заявлением

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинская армия действительно начала использовать западные системы для ударов по военным объектам на территории России. Это позволяет украинской армии более результативно вести современную многопрофильную войну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Удары по России. Фото: из открытых источников
Отмечается, что серия ударов ВСУ по территории России 19-20 ноября свидетельствует о начале использования Украиной предоставленных Западом дальнобойных систем вооружений для создания более сложных и эффективных ударных пакетов.
В ISW также отметили, что системы и средства, которые западные партнеры предоставляют Украине, а также собственное промышленное производство оборонных систем и инновационные усилия, предоставляют стране более широкие возможности для успешного ведения многопрофильной широкомасштабной современной войны.
Отмечается, что Украина уже доказала свою эффективность в использовании беспилотников, часто отечественного производства, для нанесения ударов по различным военным целям в российском тылу, включая авиабазы, командные штабы и артиллерийские склады.
В ISW также отметили, что ограничения Запада касательно способности Украины использовать предоставленное оружие для ударов по территории России, ограничивают возможности ВСУ в разработке адекватных ударных "пакетов".
Читайте также на портале "Комментарии" — прилет Storm Shadow в Курской области: в США рассказали, что стало мишенью Украины.
Новости