Теперь характер войны изменится: в США заинтриговали заявлением

Украинская армия действительно начала использовать западные системы для ударов по военным объектам на территории России. Это позволяет украинской армии более результативно вести современную многопрофильную войну. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Удары по России. Фото: из открытых источников

Отмечается, что серия ударов ВСУ по территории России 19-20 ноября свидетельствует о начале использования Украиной предоставленных Западом дальнобойных систем вооружений для создания более сложных и эффективных ударных пакетов.

"Во время обстрелов, Вооруженные силы Украины, в частности, использовали ударные беспилотники дальнего радиуса действия и ракеты Storm Shadow, и нанесли удары по различным военным целям в российском тылу", — говорится в отчете.

В ISW также отметили, что системы и средства, которые западные партнеры предоставляют Украине, а также собственное промышленное производство оборонных систем и инновационные усилия, предоставляют стране более широкие возможности для успешного ведения многопрофильной широкомасштабной современной войны.

Отмечается, что Украина уже доказала свою эффективность в использовании беспилотников, часто отечественного производства, для нанесения ударов по различным военным целям в российском тылу, включая авиабазы, командные штабы и артиллерийские склады.

"Украинский арсенал уже вмещает воздушные и морские беспилотники, а также предоставленные Западом самолеты F-16, системы HIMARS и баллистические ракеты ATACMS. Хотя условия использования последних систем достаточно ограничены, чтобы дать максимальные преимущества, которые ВСУ может получить от их применения", — говорится в отчете.

В ISW также отметили, что ограничения Запада касательно способности Украины использовать предоставленное оружие для ударов по территории России, ограничивают возможности ВСУ в разработке адекватных ударных "пакетов".

"Украина нуждается в дальнейшей военной помощи Запада, а также отечественных инноваций и производства для того, чтобы продолжать создавать и использовать ударные комплексы для ударов по российскому тылу, а также наносить удары на поле боя от тактического до оперативного уровня", — констатируют в Институте изучения войны.

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