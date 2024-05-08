Теперь это действительно страшно: почему ВСУ не удается сдержать артиллерию РФ

Страна-агрессор усилила атаки на фронте на юге и востоке Украины, и контрбатарейная работа имеет решающее значение для подавления вражеского огня. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Авторы материала отмечают, украинские артиллеристы сталкиваются с растущим преследованием со стороны вражеских беспилотников, приоритетной целью которых является западная артиллерия, такая как, например, Panzerhaubitze.

"Атаки были и раньше, но не в таком количестве. Теперь это действительно страшно ", — говорит командир батареи Panzerhaubitze 2000 с позывным "Лева".

Боец рассказал, что подразделение уже четыре раза подвергалось прямому попаданию российских ударных беспилотников "Ланцет", однако члены экипажа остались практически невредимы благодаря броне Panzerhaubitze.

Как говорит старший офицер батареи Андрей Ставничий, особую неприятность доставляют российские разведывательные беспилотники, такие как "Орлан" или более современные "Суперкам".

"Иногда бывает так, что работы на день много, а мы не можем сдвинуться с места, потому что над нами постоянно что-то летает", — рассказал он Reuters.

Артиллеристы Panzerhaubitze также жалуются, что им не хватает фирменных 155-миллиметровых снарядов, разработанных для достижения максимальной эффективности и дальности стрельбы около 40 км, пишет Reuters. Более дальнобойные боеприпасы позволили бы им вести прицельный огонь по аналогичным российским орудиям далеко за линией фронта и держать их дальше в тылу, чтобы защититься от контрбатарейного огня россиян.

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