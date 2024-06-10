logo

BTC/USD

69817.57

ETH/USD

3688.89

LTC/USD

80.01

USD/UAH

40.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Темпы значительно выросли: В ВР сообщили, сколько мужчин мобилизовали за месяц
commentss НОВОСТИ Все новости

Темпы значительно выросли: В ВР сообщили, сколько мужчин мобилизовали за месяц

Мобилизация в Украине идет полным ходом, отметил в эфире Radio NV народный депутат Роман Костенко

сегодня, 19:31
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Как сообщил народный депутат Роман Костенко, в Украине за последний месяц существенно выросли темпы мобилизации. По его словам, за это время в армию набрали столько же мужчин, как за последние полгода.

Темпы значительно выросли: В ВР сообщили, сколько мужчин мобилизовали за месяц

Мобилизация в Украине

"У нас сейчас темпы мобилизации выросли. За последний месяц мы набрали, пожалуй, как за последние полгода. За последние четыре месяца. У нас в мае был самый большой [набор]"
, — сообщил народный депутат.

При этом Костенко сообщил, что в этом году потребность в личном составе составляет 100 и 110 тысяч человек. По его словам, именно такое количество было определено командованием и находящимися на фронте военными.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 18 мая вступил в силу закон о мобилизации. Все украинцы в течение двух месяцев должны обновить свои военные данные. При этом они могут сделать это как прибыв в ТЦК, так и воспользовавшись приложением Резерв+.

Кроме того, известно, что народные депутаты создали ВСК по расследованию фактов превышения служебных обязанностей сотрудниками военкоматов при осуществлении мобилизационных мероприятий. На прошлой неделе всех глав областных ТЦК пригласили присоединиться в онлайн-режиме к участию в работе ВСК, однако, как сообщили в Верховной Раде, ни один глава ТЦК на заседании так и не явился, поэтому его вынуждены были закрыть. В парламенте такие действия расцениваются как спланированный саботаж.

При этом в Верховной Раде опровергли информацию о том, что депутаты намерены снизить мобилизационный до 18 лет. В частности, спикер Верховной Рады заявил, что по состоянию на сегодняшний день в парламент не поступало никаких инициатив, которые были бы направлены на снижение возраста для мобилизации.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://nv.ua/ukr/ukraine/events/naskilki-prishvidshilas-mobilizaciya-za-ostanniy-misyac-novini-ukrajini-50425862.html
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости