Темпы украинизации в Украине замедлились, - языковой омбудсмен

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень заявляет, что в 2024 году стали проявляться признаки замедления украинизации. В частности, он отметил уменьшение доли людей, считающих украинский родной язык, а также рост обрусения интернет-пространства и медиапространства на юге и востоке Украины. Как сообщает портал "Комментарии", об этом он написал на своей странице в Facebook.

Тарас Креминь. Фото: 24 Канал

"К сожалению, в этом году начали проявляться признаки замедления украинизации. Российский враг продолжает противодействовать украинской идентичности, оккупируя социальные сети, телеграмм-каналы, на юге и востоке – медиапространство, пробивая путь к сознанию молодых украинцев", – рассказал Кремень.

Омбудсмен подчеркнул, что утверждение украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни должно стать стратегической задачей для Украины.

Среди основных вызовов в языковой политике Кремень отметил замедление процессов украинизации, которое проявляется в уменьшении доли тех, кто считает украинский на своем родном языке.

В частности, доля участников образовательного процесса, которые считают украинский на своем родном языке, снизилась среди учащихся на 17%, среди родителей – на 11%, а среди учителей – на 8%. Также заметно обрусение интернет-пространства и социальных сетей.

Отдельно Тарас Кремень остановился на проблемах в языковой среде среди молодежи:

"Показательно, что только 37% учеников общаются с друзьями на украинском языке, а 39% – дома. Кроме того, на 10% уменьшилось количество учеников, предпочитающих украинский язык в интернете".

Ранее языковой омбудсмен заявил, что на смену кроткой украинизации пришла наступательная. Кремень отметил, что наступательная украинизация предусматривает строгий контроль за соблюдением языкового закона во всех сферах общественной жизни на территории Украины. Омбудсмен отметил, что ранее в полном объеме не работала статья, предусматривающая обязательность украинского языка в сфере культуры. Однако, по его словам, ситуация изменилась: уже есть инструменты для мониторинга, контроля и наказания.

Кстати, российские захватчики усиливают русификацию Запорожской области — будут штрафовать жителей временно оккупированных территорий за украинский язык. В частности, россияне планируют штрафовать владельцев частных домовладений за украиноязычные адресные таблички с действительными названиями улиц. Санкции обещают налагать с начала 2025 года.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Украине стартовал новый этап языковой политики , получивший название "наступательная украинизация". Как заявил языковой омбудсмен в интервью для издания "Украинская правда", это означает строгий контроль за исполнением языкового законодательства во всех сферах общественной жизни.