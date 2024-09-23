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Темпы рекрутинга увеличиваются: сколько добровольцев ежемесячно присоединяются к Силам обороны

Темпы рекрутинга в Украине: сколько добровольцев присоединяется к армии ежемесячно

23 сентября 2024, 12:51
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Кречмаровская Наталия

В Украине увеличивают количество рекрутинговых центров для привлечения в армию мотивированных и патриотически настроенных граждан. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства обороны Украины.

Темпы рекрутинга увеличиваются: сколько добровольцев ежемесячно присоединяются к Силам обороны

Иллюстративное фото

Уполномоченный представитель Минобороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец рассказал, что в среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев.

Он подчеркнул, что в центрах и вокруг них не будут раздавать повестки — это прямо запрещено нормативными документами. А граждане могут выбрать вакансию из более чем 10 тысяч. Есть, к примеру, потребность в поварах, ремонтниках, юристах, операторах БПЛА, медиках и т.д.

"Показатели рекрутинга в Силы обороны растут из месяца в месяц. В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев. Именно люди являются основой Сил обороны, и Центр дает возможность встать в их ряды. Наши рекрутеры готовы давать консультации и помогать каждому найти свое место в армии", — заявил Алексей Бежевец.

Он также отметил, что по состоянию на 20 сентября уже более 17 тысяч граждан по всей Украине обратились в сеть центров рекрутинга.

Рекрутироваться, по словам уполномоченного, можно во все силы обороны, включая ВСУ, Национальную Гвардию Украины, Службу Безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что "Укрпочта" получила для доставки первую партию повесток. Документы разослали заказными письмами. Узнать подробнее, как выбирали получателей и что будет, если не забрать повестку на почте, можно по ссылке.

А между тем в Верховной Раде прогнозируют возникновение коллапса из-за отправки повесток по почте.




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Источник: https://www.mil.gov.ua/news/2024/09/20/v-serednomu-shhomisyachno-po-kraini-rekrutuetsya-6-5-tisyach-dobrovolcziv/
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