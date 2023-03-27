Телеканал СТБ упразднил премьеру сериала с российским актером: что известно о скандале

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Лиля Воробьева
На днях вокруг сериала "Последнее письмо любимого" возникла скандальная история. На телеканале СТБ выпустили рекламу, где снят актер из РФ Прохор Дубравин. Но его лицо, используя современные технологии, заменили на изображение уже украинского артиста Дмитрия Саранскова.
Прохор Дубравин (фото из открытых источников)
Зрители негативно отреагировали на такую креативность отечественного телеканала и обвиняют руководителей компании, утверждая, что во время военного вторжения для них "деньги не пахнут".
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В настоящее время на странице канала СТБ появилось сообщение, где указано следующее:
"Телеканал СТБ принял решение отложить показ украинского сериала "Последнее письмо любимого". Вещатель проведет дополнительные индустриальные консультации для обсуждения и ратификации использования цифровых технологий в контенте, в том числе ввиду лучшего международного опыта".
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что
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