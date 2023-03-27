Телеканал СТБ упразднил премьеру сериала с российским актером: что известно о скандале

На днях вокруг сериала "Последнее письмо любимого" возникла скандальная история. На телеканале СТБ выпустили рекламу, где снят актер из РФ Прохор Дубравин. Но его лицо, используя современные технологии, заменили на изображение уже украинского артиста Дмитрия Саранскова.

Прохор Дубравин (фото из открытых источников)

Зрители негативно отреагировали на такую креативность отечественного телеканала и обвиняют руководителей компании, утверждая, что во время военного вторжения для них "деньги не пахнут".

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В настоящее время на странице канала СТБ появилось сообщение, где указано следующее:

"Телеканал СТБ принял решение отложить показ украинского сериала "Последнее письмо любимого". Вещатель проведет дополнительные индустриальные консультации для обсуждения и ратификации использования цифровых технологий в контенте, в том числе ввиду лучшего международного опыта".





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СТБ заменил актера из РФ дипфейком, а тот в ответ надругался над украинцами. Киноактер из РФ Прохор Дубравин прокомментировал произошедший на телеканале СТБ скандал, связанный с сериалом, где он снимался. Актера заменили дипфейком, но это его только рассмешило. В соцсетях Дубровин пишет, что ему известно об этом. Один из подписчиков направил ему информацию из СМИ. Но актер подумал, что это недоразумение. Но представитель РФ выяснил, что ему нашли замену. . Поэтому Дубравин стал глумиться. Комментарий артиста разделил пользователей. Одни написали, что Дубравину не стоит удивляться, ведь в Украине даже не хотят слышать о представителях РФ. Другие придерживаются мнения, что сериал с Дубровым лучше не показывать. Ведь трейлер к сериалу "Последнее письмо любимому", где видна замена, вызвал немалое возмущение. Зрители придерживаются мнения, что представители телеканала поступили неправильно.