Телефонный разговор Байдена с Шольцом: решится ли США и ЕС сильнее "ударить" по РФ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом. Обсудили аннексии украинских территорий РФ (назвали нарушением принципов ООН), частичную мобилизацию (признали серьезной ошибкой), пообещали Киеву поддержку, а Москве – санкции.

Олаф Шольц и Джо Байден (фото из открытых источников)

Стоит ли ожидать серьезных сдвигов от Запада по поддержке Украины в преодолении российской агрессии – особенно на фоне эскалации? Решатся ли США и ЕС на более жесткую конфронтацию с РФ.

Война перешла не просто в затяжную фазу



Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игорь Тышкевич отмечает:

"Пока ждать каких-то фундаментальных сдвигов не стоит ни в сторону уменьшения, ни в сторону увеличения поддержки Украины Западом. Уже очевидно, что война перешла не просто в затяжную фазу, а что окончательное решение по окончании военных действий будет не раньше середины весны следующего года. Есть отложенные кризисы в еврозоне, в США и т.д. Есть работа российских лоббистов по выходу на формат перемирия и некоторое прекращение огня".

Поэтому, объясняет эксперт, вопрос военной поддержки Украины, экономической поддержки зависит во многом от экономической и политической ситуации в странах-партнерах, взаимной торговли и тому подобное.

Сейчас все проходит проверку на честность и крепость



По мнению эксперта Украинского института политики Владислава Дзивидзинского, сам факт разговора лидеров двух ведущих стран европейского и американского континента всегда является важным событием. Что в мирное, что в военное время.

"Пока это произошло незадолго до саммитов G7 и G20. На подобных саммитах резюмируются ранее достигнутые соглашения, часть которых, я думаю, был вчерашний разговор Байдена и Шольца. Обсуждаемое накануне уже фиксируется на собственных встречах, где не место для широких обсуждений, а место для принятия решений и согласований их в широком кругу ведущих стран мира. Хочется верить, что появившиеся в публичном пространстве заявления руководства Германии с критическими оценками действий РФ лягут в основу решений, одобренных на соответствующих саммитах", – отмечает эксперт.

Он отмечает, что решенная Россией против Украины агрессия является тестом для всех международных организаций и ведущих стран мира.

"Десятилетиями звучали заявления о важности уважать суверенитет, территориальную целостность, правила глобальной безопасности. Сейчас все это проходит проверку на честность и крепость. Невероятно важный экзамен для демократий, для всего цивилизованного мира, – уверен Владислав Дзивидзинский. – Если лидеры ведущих стран, если ООН и НАТО не будут делать четких, своевременных заявлений и действий, обрушится вся мировая архитектура. Чего и добивается РФ".

Ситуация в Украине – экзамен на решительность цивилизованного мира. И он должен пройти его по достоинству, как мы проходим, акцентирует эксперт.

"Декларативные заявления должны смениться активными действиями. Ядерный шантаж и ракетный террор, к которым прибегла Россия, должны привести к ее исключению из всех международных организаций, к запрету Росатому вести международную деятельность, к другим мерам, к резкому росту поддержки Украины. Действовать следует быстро и жестко. Иначе РФ не понимает. Она мыслит в пределах силы. И только силой – военной, санкционной – можно победить эту страну-террориста", – констатирует Владислав Дзивидзинский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в США рассказали, что может взорвать режим Путина

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