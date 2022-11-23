Телами россиян устелены все поля: боец ВСУ рассказал, что сейчас творится под Бахмутом

Прилегающие к Бахмуту территории полностью покрыты телами российских оккупантов. Некоторые захватчики имитируют, что погибли, несколько часов прячась за трупами. Все это привело к непрекращающимся попыткам врага атаковать город с целью его захвата. Как сообщил воин 93-й омбр с никнеймом "твой друг Стус", Россия стянула много личного состава на это направление, но результативности на поле боя ей это не добавляет. Как передает издание "Комментарии", об этом воин написал у себя в Twitter.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"День почти непрерывных боев. Ах*й с того, сколько р*сня нагнала сюда людей, нарастает все больше. Пленные зэки называют цифру в 2к людей на весь участок. Уже начинаешь в это верить. Сейчас все становится похожим на хроники со Второй мировой, п*дарами покрыта вся земля", — рассказал защитник.

По его словам, российское командование отправляет в бой группы по 10 человек, но обратно возвращается в среднем 4 человека. Погибших даже никто не забирает с поля боя. Затем повторно отправляется группа и с ней повторяется та же история.

Украинский защитник также отметил, что бывает ситуация, когда оккупанты боятся поднять даже голову, ползут к своим погибшим дружкам и начинают рыть под ними ямы, прячась в них. Так бывает лежат часами, притворяясь мертвыми, лишь бы выжить.

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